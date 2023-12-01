به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس گفت: آیت الله مدرس یکی از فقهای مجاهد و از چهره‌های درخشان تاریخ تشیع به شمار می‌رود که زندگی، اخلاق و رفتار و نیز جهت‌گیری سیاسی و اجتماعی وی برای مشتاقان حق و حقیقت نمونه است.

امام جمعه ساوه افزود: وی زندگی خود را در مسیر اعتلای اسلام نثار کرد و از دشمنان دین ذره‌ای هراس نداشت و نسبت به اجرای احکام دین لحظه‌ای کوتاهی نمی‌کرد.

حجت الاسلام رحیمی گفت: به طور حتم وجود چنین افرادی برای مجلس می‌تواند نمونه و الگو قرار بگیرد چرا که مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری، مظهر اراده و حاکمیت مردم، خانه ملت و تجلی گاه عزت ملی و تأمین کننده منافع عمومی است.

وی افزود: مجلس انقلابی باید بتواند در مقابل زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و طمع قدرتمندان جهانی بایستد و بدنبال مصالح کشور و ملت باشد.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: چنانچه دشمنان قدرت داشتند، به طور حتم تاکنون این انقلاب به این اندازه رشد نکرده و جایگاه امروز را نداشت.

حجت الاسلام رحیمی تدین، کارآمدی، دلسوزی و شجاعت را چهار شرط اصلی برای ورود نمایندگان به مجلس دانست.

میرزا کوچک خان مجاهدی انقلابی و مبارز بود

وی به ۱۱ آذرماه سالروز شهادت بزرگ مرد تاریخ سرزمین ایران میرزا کوچک خان جنگلی اشاره کرد و گفت: وی شخصیتی ملی و مجاهدی انقلابی و روحانی مبارز بود که در دوران غربت، برای اسلام و اقامه دین در مقابله با بیگانگان و متجاوزان، قیام کرد و در مقابل دو قدرت بزرگ آن روز دنیا یعنی روس و انگلیس و زیاده خواهی و تجاوزگری آنها، ایستادگی کرد.

امام جمعه ساوه افزود: گسترش اندیشه و روحیه انقلابی میرزا کوچک خان فراتر از مرزهای ایران است تا جایی که در خارج از مرزهای کشورمان نیز با شخصیت این فرد انقلابی و مبارز آشنا هستند.



حجت الاسلام رحیمی گفت: ضرورت دارد اندیشه و آرمان میرزا کوچک خان در سطح ملی و بین المللی بررسی، بازشناسی و معرفی شود.

جنگ شناختی اعتقادات و باورهای عموم مردم را هدف قرار داده است

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: در جنگ شناختی اعتقادات، نگرش‌ها و رفتار نخبگان و عامه جامعه هدف قرار می‌گیرد.

امام جمعه ساوه گفت: تلاش برای حل و رفع چالش‌های اقتصادی موجود در زندگی روزمره مردم، ارائه روایت سریع و به هنگام از رویدادهای کشور و وضع موجود، بازسازی ساختار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در کشور به‌منظور تقویت عملکرد هم‌افزا و جبهه‌ای، تقویت کار ویژه و پاسخگویی مسؤولان می‌تواند راهکاری برای مقابله با جنگ شناختی باشد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به پیامدهای جنگ غزه گفت: شهادت بیش از ۲۰ هزار نفر انسان بی‌گناه به‌ویژه کودکان و تخریب زیرساخت‌ها سبب اعتراضات گسترده‌ای در اروپا و آمریکا علیه جنایات اشغالگران می‌شود که این موضوع به تشدید شکاف بین مردم و دولت‌ها نیز منجر شده است.

حجت الاسلام رحیمی به ۱۳ آذر روز جهانی معلولان اشاره کرد و گفت: در آیات و روایات توجه و کمک رسانی به انسان‌های همنوع به ویژه افراد ضعیف و درمانده مورد تشویق قرار گرفته و تاکید ویژه است.