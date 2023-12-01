به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانی عصر جمعه در بازدید از روند اجرایی و زیرساخت‌های تونل کبیرکوه در شهرستان آبدانان اظهار کرد: در حال حاضر پروژه تونل کبیر کوه و راه‌های طرفین ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی می‌شود در دهه فجر امسال افتتاح شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر پروژه تونل کبیر کوه و راه‌های طرفین ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا دهه مبارک فجر امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی اظهار کرد: تونل کبیرکوه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه راهسازی در کشور و بزرگترین تونل غرب کشور سال ۱۳۸۹ کلنگ زنی و سال ۱۳۹۲ عملیلات اجرایی آغاز شد، شهریورماه ۱۳۹۸ عملیات حفاری تونل اصلی به طول چهار هزار و ۷۵۰ متر به اتمام رسید.

فرماندار آبدانان بیان کرد: شهرستان آبدانان که به منطقه بن بست استان مشهور است با بازگشایی تونل از این بن بست جغرافیایی خارج و محل مناسب و مستعد برای سرمایه گذاری خواهد شد.

رحمانی با اشاره به وجود منابع خدادادی در شهرستان و بکر و دست نخورده بودن به سبب نداشتن راه دسترسی مناسب بیان داشت: بازگشایی تونل کبیرکوه روزنه و دریچه‌ای برای سرمایه گذاران جهت بهره برداری از این منابع است.

فرماندار آبدانان خاطرنشان کرد: تونل کبیرکوه بین شهرستان دره شهر و آبدانان قرار دارد و با بهره برداری از آن بیش از ۲۰۰ پیچ پر خطر و گردنه صعب العبور کبیرکوه حذف شده و در آینده تاثیر مهمی در توسعه منطقه به جهت اتصال استان‌های مرکزی به مرزهای بین المللی کشور عراق فراهم خواهد شد.