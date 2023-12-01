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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۶

فرماندار آبدانان:

تونل کبیرکوه آبدانان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می رسد

تونل کبیرکوه آبدانان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می رسد

ایلام-فرماندار آبدانان گفت: تونل کبیرکوه آبدانان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانی عصر جمعه در بازدید از روند اجرایی و زیرساخت‌های تونل کبیرکوه در شهرستان آبدانان اظهار کرد: در حال حاضر پروژه تونل کبیر کوه و راه‌های طرفین ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی می‌شود در دهه فجر امسال افتتاح شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر پروژه تونل کبیر کوه و راه‌های طرفین ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا دهه مبارک فجر امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی اظهار کرد: تونل کبیرکوه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه راهسازی در کشور و بزرگترین تونل غرب کشور سال ۱۳۸۹ کلنگ زنی و سال ۱۳۹۲ عملیلات اجرایی آغاز شد، شهریورماه ۱۳۹۸ عملیات حفاری تونل اصلی به طول چهار هزار و ۷۵۰ متر به اتمام رسید.

فرماندار آبدانان بیان کرد: شهرستان آبدانان که به منطقه بن بست استان مشهور است با بازگشایی تونل از این بن بست جغرافیایی خارج و محل مناسب و مستعد برای سرمایه گذاری خواهد شد.

رحمانی با اشاره به وجود منابع خدادادی در شهرستان و بکر و دست نخورده بودن به سبب نداشتن راه دسترسی مناسب بیان داشت: بازگشایی تونل کبیرکوه روزنه و دریچه‌ای برای سرمایه گذاران جهت بهره برداری از این منابع است.

فرماندار آبدانان خاطرنشان کرد: تونل کبیرکوه بین شهرستان دره شهر و آبدانان قرار دارد و با بهره برداری از آن بیش از ۲۰۰ پیچ پر خطر و گردنه صعب العبور کبیرکوه حذف شده و در آینده تاثیر مهمی در توسعه منطقه به جهت اتصال استان‌های مرکزی به مرزهای بین المللی کشور عراق فراهم خواهد شد.

کد مطلب 5954857

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    نظرات

    • رحمان محمدی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      2 1
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      خداروشکر
    • یاسین IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      1 0
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      تیرماه امسال بود که من سفر یک روزه داشتم به آبدانان مسیر رفت از پل زال اومدم ولی تو برگشت با هماهنگی یکی از دوستان آبدانانی تونستم ۵ صبح از اونجا تردد کنم مسیر خاکی بود ولی کوتاه یه ربع طول نکشید خواستم بگم ما از اولین نفرهای بودیم که تونستیم با خانواده تردد کنیم
    • AE ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      خدا را شکربعداز هشت سا ل تو نل کبیرکو ه درست می شود اگر راست بگو ید
    • روح اله IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      مهمترین آرزویی که محقق میشه🤲🤲
    • یونس خدامرادی IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      درود خدا بر حاج علی عزتی
    • AE ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      دهه فجر هم گذشت

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