به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان با اشاره به عواقب اقتصادی الحاق کشور جنگ‌زده اوکراین به اتحادیه اروپا، تاکید کرد که این بلوک چنین اقدامی را به خوبی تحلیل نکرده است.

اوربان دراین‌باره گفت: مجارستان با آغاز مذاکرات درباره الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا مخالف است چون باور دارد که کی‌یف آمادگی این الحاق را ندارد و عواقب چنین اقدامی به‌درستی تجزیه و تحلیل نشده است.

وی تصریح کرد: اوکراین هم‌اکنون در شرایط جنگی به‌سر می‌برد و حتی دقیقا مشخص نیست که چقدر جمعیت دارد چون مردم اوکراین دائما در حال فرار از این کشور هستند.

اوربان خاطرنشان کرد: ساختار حقوقی و سیاسی این کشور هم با کشوری که در صلح به‌سر می‌برد، متفاوت است. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم که اوکراین از همان قانون اساسی، اصول و قانونی پیروی می‌کند که برای سایر کشورهای اروپایی صدق می‌کند.

وی با اشاره به اینکه عواقب الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا به ویژه عواقب اقتصادی آن، به خوبی تجزیه و تحلیل نشده است، اضافه کرد: نمی‌دانیم که آیا ورود بخش کشاورزی اوکراین به سیستم بازار آزاد اتحادیه اروپا، به نفع کشاورزان اروپایی‌ست یا خیر!

اوربان باتوجه به این مساله، گفت که مجارستان از توصیه کمیسون اروپا مبنی بر آغاز مذاکرات الحاق اوکراین حمایت نخواهد کرد و همچنین درخواست خود مبنی بر عدم گنجاندن این مساله، در دستور کار اجلاس آتی اتحادیه اروپا(۱۴-۱۵ دسامبر/۲۳-۲۴ آذر) را مطرح کرد.