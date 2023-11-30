به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گرگلی گولیاس»،رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که مجارستان آمادگی حمایت از تغییرات در بودجه اتحادیه اروپا و پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را ندارد، زیرا واضح است که به هر دو موضوع به درستی رسیدگی نشده است.

گولیاس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دولت مجارستان در حال حاضر نمی‌تواند در تصمیم گیری مشترک (کشورهای اتحادیه اروپا) در مورد هیچ موضوعی مشارکت داشته باشد.

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که این توافق جمعی همچنان بین کشورهای ناتو ادامه دارد که پیوستن اوکراین به این ائتلاف در حال حاضر غیرممکن است، اما در صورت تحقق شرایط و توافق متحدان ممکن است در آینده امکان پذیر باشد. سیارتو پس از پایان اولین روز نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت: حداقل توافق وجود دارد که پیوستن اوکراین به ناتو در حال حاضر غیرممکن است.

وی در ادامه افزود: توافق جمعی شکل گرفته که در صورت تحقق شرایط و توافق متحدان، [الحاق] امکان‌پذیر خواهد بود. در حال حاضر دو شرط وجود دارد که همچنان هیچ تغییر نکردند. همچنان شکافی در این توافق جمعی به وجود نیامده که الحاق اوکراین به ناتو در شرایط کنونی غیرقابل تصور است.

وزیر امور خارجه مجارستان این اجماع کشورهای ناتو را کار درستی خواند، زیرا به عقیده او، در حال حاضر پیوستن اوکراین به ناتو به معنای آغاز جنگ جهانی سوم است.

وی همچنین اعلام کرد که بسیاری از کشورهای ناتو «با احتیاط و با صدای آهسته» اعتراف کردند که نتایج ضدحمله اوکراین دور از انتظار است، زیرا وضعیت در میدان جنگ تغییر چندانی نکرده است و هیچ پیشرفتی در خط مقدم رخ نداده است.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه‌های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نمی‌دهد.