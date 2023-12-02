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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی:

بی ثباتی قوانین از موانع کسب و کار استان کرمان است

بی ثباتی قوانین از موانع کسب و کار استان کرمان است

کرمان- نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بی ثباتی قوانین و مقررات از عوامل اصلی موانع کسب و کار استان کرمان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی، صبح شنبه، در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و دریافت تسهیلات را از دیگر موانع کسب و کار استان اعلام کرد.

پورابراهیمی همچنین حفظ رتبه دوازدهم فضای کسب و کار استان کرمان را سخت تر از رسیدن به این رتبه عنوان کرد.

وی سپس با اشاره به سهمیه‌بندی استان‌ها در بخش گاز تصریح کرد: افزایش سهمیه گاز واحدهای فولادی استان کرمان باید دنبال شود و ذخیره lng یکی از راهکارهای کوتاه مدت در این زمینه است.

پورابراهیمی با بیان به اینکه برخی از صنایع فولادی کوره بلند هستند تاکید کرد: با قطع گاز واحدها، این صنایع صدمه زیادی خواهند دید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ضرورت دارد ریل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها به بازار سرمایه تغییر کند.

وی در پایان گفت: قیمت گذاری دستوری بیشتر رانت و فساد ایجاد می‌کند.

کد مطلب 5955042

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