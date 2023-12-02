به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله اطاعتی کارشناس کشتی در مورد سطح کیفی لیگ کشتی آزاد گفت: کاش مسئولان برگزاری لیگ کشتی آزاد به صورت شفاف توضیح می‌دادند هدف برگزاری لیگ کشتی با این شرایط به غیر از پول درآوردن برای کشتی‌گیران چه چیز دیگری بود؟ من اعتقادم بر این است که هر کاری باید هدفمند انجام شود؛ یعنی هر مسابقه‌ای که برگزار می‌شود باید هدفی پشت آن باشد.

وی تأکید کرد: اگر یکی از اهداف برگزاری لیگ تأمین منافع مالی برای کشتی‌گیران است هدف دوم باید دستاورد فنی این مسابقات برای کشتی ایران در سال المپیک باشد. در حال حاضر سه وزن در کشتی آزاد هنوز سهمیه المپیک را کسب نکرده و و در سه وزن دیگر که موفق به کسب سهمیه المپیک شدیم هم شرایط خوبی نداشتیم.

لیگ ایران تنها آورده مالی برای کشتی‌گیران داشت نه فنی

کارشناس کشتی آزاد در گفت و گو با رادیو ورزش عنوان کرد: در مسابقات فینال اوزان ۵۷، ۷۴ اصلاً شرایط خوبی ندارد در حالی که در این دو وزن باید سهمیه المپیک کسب کنیم، در حالی که سرلک و امامی کشتی‌گیران این دو وزن مقابل روس‌ها شکست خوردند. به نظرم برگزاری لیگ با این شرایط به کشتی ایران کمک نمی‌کند و تنها آورده مالی برای کشتی‌گیران و برگزارکنندگان لیگ داشته است.

روس‌ها پول خوب گرفتند و قدرتشان را به ما دیکته کردند

اطاعتی تأکید کرد: مسابقات لیگ برای کشتی ایران دستاورد فنی نداشت و ما کشتی را به روس‌ها باختیم. در واقع روس‌ها هم پول خوب از کشتی به دست آوردند و هم اینکه از لحاظ فنی و تاکتیکی خودشان را محک زدند و پیروز میدان شدند. آن‌ها به ما هشدار دادند اگر قرار است با این وضعیت در المپیک حضور پیدا کنند زیاد برای کسب سکو خوشبین نباشید.

مسئولان کشتی پاسخگو نیستند

کارشناس کشتی ایران عنوان کرد: متأسفانه مسئولان فدراسیون کشتی هیچکدام پاسخگو نیستند، هر زمان که کارشناسان منطقی انتقاد کردند هیچ پاسخی به آن‌ها ندادند. در مسابقات جهانی هیچکدام به خاطر نتایجی که به دست آمد توضیحی ندادند. در لیگ امسال به غیر از مسائل مالی باید اهداف فنی هم در نظر گرفته می‌شد به خصوص اینکه در سال منتهی به المپیک هستیم.

وی گفت: روس‌ها نشان دادند از زمانی که گاتسالوف هدایت این تیم را برعهده گرفته آن‌ها در مسیر پیشرفت قرار گرفتند. آن‌ها در فینال لیگ کشتی ایران برابر چشم هزاران بیننده که منتظر یک جدال برابر بودند تکنیک و تاکتیک و آمادگی خودشان را به ما نشان دادند و از آن طرف پول خوبی هم به جیب زدند. در واقع پیروز روس‌ها یک هشدار جدی برای کشتی ایران بود که امیدوارم مسئولان کشتی به این موضوع توجه کنند.

تمامی کشتی‌گیران ایرانی از نظر فنی پسرفت کردند

اطاعتی گفت: اعضای کادر فنی و پژمان درستکار باید از نزدیک جدال کشتی‌گیران را در سالن هفتم تیر دنبال می‌کرد، آن‌ها باید کشتی‌ها را می‌دیدند و آنالیز می‌کردند. تمامی کشتی‌گیران از لحاظ فنی، تاکتیکی و تکنیکی نسبت به جهانی پس رفت کرده بودند. این نشان می‌دهد ما اصلاً حواسمان به کشتی‌گیران تراز اول نیست. این مسائل تمامی واقعیت‌هایی بود که لیگ کشتی به ما نشان داد.

وی اظهار داشت: هشت ماه دیگر تا المپیک زمان باقی نمانده و کشتی‌گیران باید برای مدال بجنگند، قبل از آن هم در سه وزن باید سهمیه کسب کنیم، آیا شرایط برای این دو هدف مهم هموار است؟! مسئولان کشتی باید پاسخگوی خیلی از مسائل باشند اما متأسفانه جایی نیست که پاسخگو باشند.

لیگ کشتی آزاد ایران بین دو تیم برگزار شد

اطاعتی در پاسخ به این سوال که باید لیگ به چه صورت برگزار شود تا به تیم ملی کمک کند، عنوان کرد: باید بعد از مسائل مالی برای لیگ هدف فنی تعیین شود. دو تیم به خاطر توان مالی تمامی کشتی‌گیران تراز اول را جذب کردند، برای فینال هم به صورت دلاری پول دادند و روس‌ها را به خدمت گرفتند. بنابراین با این شرایط لیگ بین دو تیم برگزار شده که متأسفانه ثبات هم ندارد چون ممکن است سال آینده این دو تیم در لیگ حضور نداشته باشند.

وی گفت: برگزاری لیگ باید سطح تاکتیکی و تکنیکی کشتی‌گیران را ارتقا بدهد. بعد از مسابقات جهانی اتحادیه کشتی همه فنون و تاکتیک و تکنیک کشتی‌گیران را بررسی می‌کند که نتیجه‌اش این شد که کشتی‌گیران و استراتژی تیم‌ها تغییر کرده است. اما متأسفانه در تیم‌های ما هیچ اتفاقی رخ نداده است.

آئین‌نامه سازمان لیگ باید تغییر کند

اطاعتی عنوان کرد: روس‌ها و آمریکایی‌ها در مسیر پیشرفت هستند اما کشتی ایران به عنوان یکی از مدعیان در مسابقات لیگ نشان داد هیچ کاری نکرده است. به غیر از پول مسائل فنی هم باید مدنظر قرار بگیرد. تماشاگران فینال کشتی روز گذشته با حضورشان نشان دادند هنوز علاقمند به این رشته ورزشی هستند اما در نهایت خوشحالی نصیب آن‌ها نشد چرا که فقط باخت کشتی‌گیران ایران را دید. چه کسی پاسخگوی این مسائل باشد؟! امیدوارم مسئولان فدراسیون کشتی جدی‌تر این موضوع دنبال کنند؛ آئین‌نامه سازمان لیگ تغییر کند تا برای سال آینده به شکل جدی‌تری لیگ برگزار شود.