به گزارش خبرنگار مهر، خبر استعفای پژمان درستکار از هدایت تیم ملی کشتی آزاد در فاصله ۸ ماه مانده تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس و در شرایطی که به نظر می‌رسید اوضاع آرام و مساعد است، شوکه کننده بود. البته انتصاب محسن کاوه به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کاملاً قابل پیش‌بینی شده بود چرا که پیش از این با تصمیم علیرضا دبیر، محسن کاوه به عنوان ناظر برای تیم ملی کشتی آزاد انتخاب شده بود.

انتخاب درستکار پاشنه آشیل کشتی آزاد

پس از ناکامی تیم ملی کشتی آزاد در المپیک توکیو که به کنار رفتن غلامرضا محمدی از هدایت تیم ملی منجر شد، علیرضا دبیر بلافاصله در اقدامی قابل پیش‌بینی پژمان درستکار دوست بسیار نزدیک و هم تیمی سابق خود را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد.

انتخاب او برای هدایت تیم ملی کشتی آزاد با انتقاد زیاد جامعه کشتی همراه بود، اهالی این رشته ورزشی معتقد بودند درستکار سابقه مربیگری در تیم ملی را ندارد و چه بسا قهرمانان و مدال‌آوران بزرگ‌تری نسبت به او در جامعه کشتی هستند که می‌توان سکان هدایت تیم ملی را به آنها سپرد، اما دبیر به هم تیمی سابق و دوست نزدیک‌اش اعتماد داشت و با وجود همه مخالفت‌ها کار را به او سپرد. واکنش‌های منفی و انتقادها به قدری به پژمان درستکار زیاد بود که او بعدها از اینکه مورد استقبال خوبی قرار نگرفته بود ابراز گلایه کرد.

علیرضا دبیر و پژمان درستکار دوستانی با سال‌ها رفاقت

بخت خوب درستکار در جهانی نروژ

اولین آزمون پیش روی درستکار در تیم ملی، مسابقات جهانی نروژ بود، درستکار برای آماده‌کردن تیم‌اش در این رقابت‌ها کمتر از دو ماه فرصت داشت. در نهایت تیم او در این مسابقه با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز و ایستادن بر سکوی سومی به کار خود پایان دادند.

این نتیجه، بهترین آغاز برای درستکار بود. در مسابقات جهانی نروژ طلسم شکنی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور هم بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت که همه این افتخارات به پای درستکار و نسخه او برای تیم ملی نوشته شد.

البته که اهالی کشتی معتقد بودند این نتیجه حاصل کار تیم قبلی بوده چرا که قطعاً یک مربی نمی‌تواند کمتر از دو ماه چنین نتیجه‌ای کسب کند. مسابقات جهانی نروژ هم بعد از المپیک برگزار شد و طبیعی است که همه مدعیان با همه توان در این مسابقه شرکت نکنند. با این حال این نتیجه به پای درستکار نوشته شد و فدراسیون کشتی هم به انتخاب او و حمایتش مصمم‌تر شده بود.

شکست یزدانی همه معاملات را بهم زد

تیم تحت هدایت درستکار یک سال بعد و در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ بلگراد با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز عملکرد قابل قبولی کسب کرد و به عنوان نایب‌قهرمانی رسید. البته روس‌ها در این مسابقات حضور نداشتند. شکست سنگین حسن یزدانی مقابل تیلور در مسابقات جهانی بلگراد این نتایج را تحت‌الشعاع خود قرار داد.

افت محسوس تیم درستکار در سومین آوردگاه جهانی

تیم کشتی آزاد ایران با هدایت درستکار در سومین آوردگاه جهانی شهریورماه امسال به میدان رفت که حاصل کار آنها تنها یک مدال طلا ،۲ نقره و یک برنز و کسب عنوان نایب‌قهرمانی بود. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کشتی، این نایب قهرمانی با فاصله ۳۸ امتیازی از آمریکا که با ۱۴۸ امتیاز قهرمان شد و البته محرومیت تیم روسیه، نتیجه قابل قبولی برای آزادکاران ایران نبود و این بار هم اهالی کشتی انتقادهای خود را روانه پژمان درستکار کردند به خصوص اینکه در مسابقات جهانی امسال، حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور ضربه فنی شد. رحمان عموزاد بسیار بی‌رمق ظاهر شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت در حالی که رحمان در مسابقات جهانی سال قبل یکی از مدال‌آوران طلایی تیم ایران بود.

استعفا پس از شکست برابر روس‌ها

بعد از نتایج ضعیف تیم ملی در مسابقات جهانی و نگرانی برای المپیک پاریس، انتظار می‌رفت تغییراتی در کادر فنی ایران رخ بدهد، البته پژمان درستکار در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر این موضوع را رد کرد و گفت صحبتی از تغییر با او نشده است. اما حالا بعد از مسابقات لیگ که ضعف کشتی آزاد بیش از گذشته عیان شده و روس‌ها مقتدرانه ملی‌پوشان کشتی ایران را در قالب مسابقات لیگ شکست دادند شاهد تغییر و تحول در کادرفنی هستیم.

تغییر و تحول در کادرفنی تیم ملی و اینکه چه اتفاقی رخ داده که درستکار با وجود حمایت‌های صدر در صدی رئیس فدراسیون عطای حضور در المپیک پاریس را به لقایش بخشیده قطعاً پشت پرده‌های زیادی در دل خود دارد.

محسن کاوه که سرمربی پژمان درستکار بوده حالا جانشینش شد

مربی به جای شاگرد نشست

حالا محسن کاوه با مسئولیت سنگین هدایت تیم کشتی آزاد را برعهده گرفته است، او که پیش از این سرمربی مستقیم رئیس فدراسیون کشتی و درستکار بوده و از معتمدان همیشگی دبیر به حساب می‌آید این بار جای درستکار را گرفت تا در المپیک پاریس بتواند نتیجه قابل قبولی از آزادکاران بگیرد.

سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد ایران، ید طولایی در مربیگری سطوح باشگاهی و لیگ، سرمربیگری در سطوح پایه، مربی ارشد تیم ملی بزرگسالان، مدیر تیم‌های ملی رده‌های سنی و مشاور ارشد فنی رئیس فدراسیون را در کارنامه دارد.

حضور او در تیم ملی کشتی آزاد باعث می‌شود تا فدراسیون کشتی کمتر از گذشته به خاطر کسب نتایج ضعیف کشتی‌گیران آزادکار زیر تیغ نگاه منتقدان برود. کاوه سابقه قهرمانی با تیم جوانان را هم در کارنامه خود دارد و به واسطه سال‌ها حضورش در کشتی آزاد، شناخت خوبی از کشتی‌گیران فعلی تیم ملی دارد ولی با این حال کار بسیار سختی پیش رو دارد چرا که پس از این انتخاب حالا همگی انتظار کسب نتایج به مراتب بهتر از المپیک‌های قبلی را از او دارند و باید دید در این مدت کوتاه مانده تا المپیک این مربی باتجربه چه نتیجه رقم خواهد زد.