به گزارش خبرنگار مهر، پیمان محقق صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح پارک حاشیهای خودرو در معابر هسته مرکزی شهر ازجمله خیابان سعدی، مولوی، ۱۲ محرم، ملت، فردوسی، حافظ، ولیعصر و… اجرا میشود.
وی افزود: این طرح بر اساس ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که شهرداریها مجاز هستند بر اساس ساماندهی و مدیریت پارک خودروها نسبت به اخذ عوارض اقدام کنند.
مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد هدف از اجرای این طرح را توزیع عادلانه جای پارک خودرو در معابر پر تردد و همچنین حذف پارکهای بلند مدت دانست و بیان کرد: در این طرح ۳۰ دقیقه اول پارک رایگان است اما اگر بیشتر از ۳۰ دقیقه باشد، ۳۰ دقیقه اول نیز برای هزینه محاسبه میشود.
محقق با اشاره به نحوه اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در ابتدای اجرای طرح تعدادی پارکبان مکلف به اجرا هستند اما پس از طراحی نهایی سامانه رانندگان مکلف هستند پلاک خود را در آن سامانه ثبت و هزینه پارک نیز از طریق همان سامانه پرداخت شود، در صورتی که رانندهای پلاک را ثبت نکرده باشد و یا پلاک ثبت باشد اما هزینه پرداخت نشده باشد جریمه توقف ممنوع شامل حال خودرو میشود.
وی با بیان اینکه مصوبه امسال برای هزینه یک ساعت پارک ۲ هزار تومان میباشد، گفت: جزئیات بیشتر سامانه پس از طراحی نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.
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