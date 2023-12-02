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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

با حضور خیرین و نیکوکاران؛

آیین نکوداشت و تکریم خیریه‌های استان اردبیل برگزار شد

آیین نکوداشت و تکریم خیریه‌های استان اردبیل برگزار شد

اردبیل- اولین آیین نکوداشت و تکریم از خیریه‌های استان اردبیل با حضور خیرین و نیکوکاران به همت کمیته امداد استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که پیش از ظهر شنبه در سالن لاله اردبیل برگزار شد، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل، اظهار کرد: مهرورزی یکی از شیرین‌ترین و دلپذیرترین مفاهیم و واژه‌های زندگی بشری است که قطعاً در سایه این محبت‌ها و مهرورزی‌ها است که جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار می‌گیرد.

علیرضا حسین‌نژاد امر خیر را ماهیتاً، امری زیبا و خداپسندانه توصیف کرد و گفت: این عمل انسانی، عملی فراتر از میل و منفعت خود انسان است و قطعاً منفعت بیشتری را برای عموم جامعه به همراه دارد.

وی تصریح کرد: نیکوکاری نه یک سفارش که یک ویژگی در فرهنگ این استان است و می‌توان باور به خیر را اصیل‌ترین باور در میان باورهای فرهنگی مردم نیکوکار اردبیل و عنصری از عناصر هویتی آنها معرفی کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل افزود: اقامه خیر و احسان مهمترین بخش فرهنگ عمومی و از تأمین‌کننده‌های اصلی حیات طیبه در جامعه سالم به شمار می‌رود.

حسین‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این مسیر تشکل‌ها، خیریه‌ها و نهادهای مردمی با پویایی تمام در صحنه بوده تا به تقویت مشارکت اجتماعی کمک کنند که این خود از نشانه‌های حکمرانی اسلامی جامعه است.

وی اضافه کرد: جامعه سخاوتمند مردمی با تکیه بر فعالیت‌های خیرخواهانه مؤسسات خیریه، گروه‌های جهادی و مردمی است که نقش بزرگی را در تغییر و تحول ایجاد می‌کند.

حسین‌نژاد بیان کرد: بازوی اصلی دولت و حاکمیت در کاهش فقر، بی‌عدالتی، ارتقای سلامت و سرمایه‌های اجتماعی حضور همین خیریه‌ها است که در این استان بیش از ۷۰ خیریه فعال در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: کمیته امداد در ۴۴ سال گذشته به عنوان یک نهاد برخاسته از بطن مردم با هدف تحقق آرمان‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی با همراهی امدادگران، نیک‌اندیشان و خیرین توانسته به ولی نعمتان خود خدماتی ارزنده ارائه کند.

حسین‌نژاد تصریح کرد: در کنار ده‌ها مؤسسه و نهادهای مردمی خیر و احسان، مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد نیز که بیش از ۱۲۰ مورد هستند، با شعار «از مردم، برای مردم» سعی کردند تا در کاهش آلام دردمندان و تقویت جریان خیر و احسان کمک کار اصلی باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل برگزاری مناسب آئین نکوداشت و تکریم از خیریه‌های استان اردبیل را حرکتی ارزنده با هدایت و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برشمرد و گفت: این مراسم باشکوه در حالی در اردبیل برگزار می‌شود که ما همواره از جریان خیر و احسان در قالب این خیریه‌ها سود و منفعت برده و در این مسیر حرکت‌های خوبی را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با مداحی به مناسبت ایام فاطمیه و تجلیل از مؤسسات خیریه همراه بود، از خیرین نام آشنای اردبیل با اهدای لوح سپاس، یادبود و هدایا تجلیل و تکریم شد.

کد مطلب 5955196

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