به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که پیش از ظهر شنبه در سالن لاله اردبیل برگزار شد، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل، اظهار کرد: مهرورزی یکی از شیرینترین و دلپذیرترین مفاهیم و واژههای زندگی بشری است که قطعاً در سایه این محبتها و مهرورزیها است که جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار میگیرد.
علیرضا حسیننژاد امر خیر را ماهیتاً، امری زیبا و خداپسندانه توصیف کرد و گفت: این عمل انسانی، عملی فراتر از میل و منفعت خود انسان است و قطعاً منفعت بیشتری را برای عموم جامعه به همراه دارد.
وی تصریح کرد: نیکوکاری نه یک سفارش که یک ویژگی در فرهنگ این استان است و میتوان باور به خیر را اصیلترین باور در میان باورهای فرهنگی مردم نیکوکار اردبیل و عنصری از عناصر هویتی آنها معرفی کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل افزود: اقامه خیر و احسان مهمترین بخش فرهنگ عمومی و از تأمینکنندههای اصلی حیات طیبه در جامعه سالم به شمار میرود.
حسیننژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این مسیر تشکلها، خیریهها و نهادهای مردمی با پویایی تمام در صحنه بوده تا به تقویت مشارکت اجتماعی کمک کنند که این خود از نشانههای حکمرانی اسلامی جامعه است.
وی اضافه کرد: جامعه سخاوتمند مردمی با تکیه بر فعالیتهای خیرخواهانه مؤسسات خیریه، گروههای جهادی و مردمی است که نقش بزرگی را در تغییر و تحول ایجاد میکند.
حسیننژاد بیان کرد: بازوی اصلی دولت و حاکمیت در کاهش فقر، بیعدالتی، ارتقای سلامت و سرمایههای اجتماعی حضور همین خیریهها است که در این استان بیش از ۷۰ خیریه فعال در حوزههای مختلف نقشآفرینی میکنند.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: کمیته امداد در ۴۴ سال گذشته به عنوان یک نهاد برخاسته از بطن مردم با هدف تحقق آرمانهای والای بنیانگذار انقلاب اسلامی با همراهی امدادگران، نیکاندیشان و خیرین توانسته به ولی نعمتان خود خدماتی ارزنده ارائه کند.
حسیننژاد تصریح کرد: در کنار دهها مؤسسه و نهادهای مردمی خیر و احسان، مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد نیز که بیش از ۱۲۰ مورد هستند، با شعار «از مردم، برای مردم» سعی کردند تا در کاهش آلام دردمندان و تقویت جریان خیر و احسان کمک کار اصلی باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل برگزاری مناسب آئین نکوداشت و تکریم از خیریههای استان اردبیل را حرکتی ارزنده با هدایت و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برشمرد و گفت: این مراسم باشکوه در حالی در اردبیل برگزار میشود که ما همواره از جریان خیر و احسان در قالب این خیریهها سود و منفعت برده و در این مسیر حرکتهای خوبی را شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با مداحی به مناسبت ایام فاطمیه و تجلیل از مؤسسات خیریه همراه بود، از خیرین نام آشنای اردبیل با اهدای لوح سپاس، یادبود و هدایا تجلیل و تکریم شد.
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