حامد اسراری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای احیای جنگلهای زاگرس از سال ۱۳۹۷ طرح پویش زاگرسانه اجرا شد.
وی افزود: این طرح با همکاری انجمنهای مردم نهاد، کوهنوردان و دوستداران طبیعت اجرا شده است و امسال نیز این طرح در بانه از دهم تا بیست و پنجم ماه جاری اجرا میشود.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح ۳۰۰ نفر به صورت دواطلبانه با انجمن مردمنهاد پاژین بانه همکاری کردند، بیان داشت: در روزهای آینده نیز بخشهای دیگری از مناطق جنگلی بانه که در آتشسوزیها آسیبدیدند با کاشت نهال بلوط و بنه احیا میشود.
مدیرعامل انجمن محیط زیست پاژین بانه تاکید کرد: جنگل و مراتع در توسعه پایدار کشور نقش مهمی ایفا میکنند و اینها جزئی از سرمایههای مهم و ارزشمند ملی هستند.
اسراری با تاکید بر اینکه حفاظت از این گنجینههای ارزشمند خدادادی وظیفه همه افراد جامعه است گفت: احیای جنگلهای زاگرس، احساس مسؤولیت مردم نسبت به حفظ جنگلها از جمله برخی از اهداف اجرای طرح زاگرسانه است.
وی اضافه کرد: برجستهکردن مشکلات جنگلهای زاگرس بویژه آتشسوزیهای گسترده، مافیای زمینخواری و قلع و قمع درختان بلوط از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
وی به آتشسوزی گسترده در منطقه شیوله در تابستان امسال صورت گرفت اشاره کرد و ابراز داشت: متأسفانه تابستان امسال آتشسوزی گستردهای در منطقه شیوله صورت گرفت که به مدت چهار روز ادامه داشت و موجب آسیبهای زیادی به مراتع شد.
مدیرعامل انجمن محیط زیست پاژین بانه خاطر نشان کرد: در راستای پویش زاگرسانه با همکاری اعضای انجمن مردمی پاژین و کوهنوردان بانه روز جمعه در دو هکتار از اراضی جنگل این منطقه ۵۰۰ نهال بلوط و بنه غرس شد.
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