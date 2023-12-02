حامد اسراری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای احیای جنگل‌های زاگرس از سال ۱۳۹۷ طرح پویش زاگرسانه اجرا شد.

وی افزود: این طرح با همکاری انجمن‌های مردم نهاد، کوهنوردان و دوست‌داران طبیعت اجرا شده است و امسال نیز این طرح در بانه از دهم تا بیست و پنجم ماه جاری اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح ۳۰۰ نفر به صورت دواطلبانه با انجمن مردم‌نهاد پاژین بانه همکاری کردند، بیان داشت: در روزهای آینده نیز بخش‌های دیگری از مناطق جنگلی بانه که در آتش‌سوزی‌ها آسیب‌دیدند با کاشت نهال بلوط و بنه احیا می‌شود.

مدیرعامل انجمن محیط زیست پاژین بانه تاکید کرد: جنگل و مراتع در توسعه پایدار کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و اینها جزئی از سرمایه‌های مهم و ارزشمند ملی هستند.

اسراری با تاکید بر اینکه حفاظت از این گنجینه‌های ارزشمند خدادادی وظیفه همه افراد جامعه است گفت: احیای جنگل‌های زاگرس، احساس مسؤولیت مردم نسبت به حفظ جنگل‌ها از جمله برخی از اهداف اجرای طرح زاگرسانه است.

وی اضافه کرد: برجسته‌کردن مشکلات جنگل‌های زاگرس بویژه آتش‌سوزی‌های گسترده، مافیای زمین‌خواری و قلع و قمع درختان بلوط از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی به آتش‌سوزی گسترده در منطقه شیوله در تابستان امسال صورت گرفت اشاره کرد و ابراز داشت: متأسفانه تابستان امسال آتش‌سوزی گسترده‌ای در منطقه شیوله صورت گرفت که به مدت چهار روز ادامه داشت و موجب آسیب‌های زیادی به مراتع شد.

مدیرعامل انجمن محیط زیست پاژین بانه خاطر نشان کرد: در راستای پویش زاگرسانه با همکاری اعضای انجمن مردمی پاژین و کوهنوردان بانه روز جمعه در دو هکتار از اراضی جنگل این منطقه ۵۰۰ نهال بلوط و بنه غرس شد.