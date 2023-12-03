نمایشنامه «جدال» رونمایی شد/ یادی از شهرام عبدلی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «جدال» جمعه ۱۰ آذر ماه در عمارت آفرید برگزار شد. این کتاب شامل ۲ نمایشنامه به قلم احسان ناجی است که به تازگی توسط انتشارات طراحان تین منتشر شده است. این نمایشنامه‌ها با عنوان‌های «جدال با خوابی بی انتها» و «جدال در سراشیبی محال» هستند که ناجی نمایشنامه اول را به زنده یاد شهرام عبدلی تقدیم کرده است.

در همین راستا در حاشیه مراسم رونمایی از این کتاب با حضور نویسنده، پوپک فرزانه پور مدیر انتشارات طراحان تین و رامین پرچمی و خانواده زنده‌یاد شهرام عبدلی مراسم گرامیداشتی برای این بازیگر فقید برگزار شد.

در این مراسم هنرمندانی چون مسعود جعفری فیلمبردار، پیمان ناجی نویسنده و کارگردان، بهزاد خاکی نژاد رییس انجمن مدرسان تئاتر حضور داشتند.

همچنین در این مراسم قسمت‌هایی از هر ۲ نمایشنامه خوانده شد و در بخشی دیگر بهاره شیروانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از منظر روانشناسی و پوریا عبدی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از منظر درام به بررسی مجموعه «جدال» پرداختند.

تهیه این کتاب از انتشارات پارت و سایت انتشارات طراحان تین امکان پذیر است.