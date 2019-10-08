«فرونشست» در تماشاخانه‌ شانو

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فرونشست» به کارگردانی و نویسندگی سعید زارعی از امروز سهشنبه ۱۶ مهر در تماشاخانه شانو اجرای خود را آغاز خواهد کرد.
این کارگردان پیشتر نمایشهایی از جمله «خشم شدید فلیپ هوتس»، «سینارت»، «این چرخ که میخورد زمین»، «خوبان ناخوانده به میهمانی خوبان میروند» را در تهران و همچنین شهرهای مختلف ایران روی صحنه برده است.
نمایش «فرونشست» یک درام اجتماعی است که از ۱۶ مهر ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه شانو روی صحنه میرود.
خالق استواری، مرضیه شاه دادی، احسان ناجی، حسین نصرالهی، الاهه نوری و عسل تهمتن بازیگران این نمایش هستند.
«فرونشست» قصه همجواری ۲ خانه روبروی هم است. این نمایش تناقض های غیرقابل پیشبینی زندگی را روایت میکند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.
عکس کنار خبر از ستایش محمدی است.
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