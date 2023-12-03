به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز آزاد شامگاه شنبه در همایش فعالان صنعت بیمه در آستانه ۱۳ آذرماه روز تأسیس بیمه در اردبیل اظهار کرد: برخی از همکاران ما در اقساط یک ساله بازپرداخت حق بیمه خسارت‌دیدگان را انجام می‌دهند که این امر جای تأُسف و نگرانی دارد.

وی تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای در همین استان اردبیل در پرداخت خسارت ۶۰ میلیون تومانی بیمه‌شدگان در ۶ تا هشت قسط عمل کردند که این امر مایه تعجب و نگرانی است در حالی که فعالان صنعت بیمه موظف هستند در پرداخت خسارت به موقع و با اولویت عمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان اردبیل گفت: استان اردبیل جز استان‌های کم‌برخوردار کشور است که در شاخص‌های توسعه اقتصادی و تولید ناخالص جز ۲ تا سه استان آخر کشور محسوب می‌شود.

آزاد افزود: بر همین اساس در صنعت بیمه نیز با نوعی عقب ماندگی در این استان روبه‌رو هستیم و ما شرایط مناسبی را در فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها شاهد نیستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: صاحبان برخی از کارخانجات، شرکت‌ها و صنایع بزرگ در همین استان با وجود اینکه دود و زحمت تولید را در این استان نصیب مردم می‌کنند اما حق بیمه خود را در تهران پرداخت کرده و این استان از کوچک‌ترین مزایای پرداختی این شرکت‌ها و صنایع استفاده‌ای نمی‌کنند.

آزاد به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در استان به دلیل همین اهمال کاری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: رتبه بیست و چهارم در ضریب نفوذ بیمه‌ای در شأن و جایگاه این استان نیست و در سال گذشته از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه پرداخت شده در کشور، سهم این استان کمتر از یک درصد بوده است.

وی اضافه کرد: در این استان یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت شده که با میانگین پرداختی سرانه حق بیمه هر فرد که در کشور ۲۱ میلیون ریال است، تفاوت فاحشی دارد.

آزاد بیان کرد: سرانه پرداختی حق بیمه هر اردبیلی ۱۴ میلیون ریال است در حالی که در پرداختی حق بیمه و خسارت رتبه بیست و چهارم اما در ضریب نفوذ بیمه‌ای نزدیک به میانگین کشوری هستیم.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان اردبیل به فعالیت ۲۱ شرکت بیمه‌ای در استان به همراه صندوق بیمه خسارت اشاره کرد و یادآور شد: در این ۲۱ شرکت بیمه‌ای، ۲۷۷ نفر مشغول کار هستند و ۱۱ نمایندگی حقوقی و ۷۷۵ نمایندگی حقیقی به همراه ۷۰ نمایندگی بیمه عمر در این استان فعالیت می‌کنند.

در این مراسم نایب رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های استان و رئیس صندوق تأمین خسارت بدنی نیز به تشکیل این صندوق با هدف پرداخت خسارت از بابت بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: بعد از اصلاح قوانین، این صندوق وظایف متعددی را بر عهده گرفته است.

سید محسن میر احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با پیگیری‌های انجام شده هیچ‌گونه زندانی ناشی از حوادث رانندگی در استان نداریم و ما نسبت به پرداخت دیه و خسارت آنها اقدام کرده تا زمینه آزادی این افراد فراهم آید.

وی تصریح کرد: در سطح کشور چهار هزار میلیارد تومان و در این استان ۲۱ میلیارد تومان خسارت در سال گذشته پرداخت شده و صندوق با اصلاح قوانین و مقررات تلاش می‌کند که حامی گروه‌های ناتوان در پرداخت خسارت حق بیمه شخص ثالث باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از فعالان صنعت بیمه استان اردبیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.