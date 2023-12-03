مهدی تنگستانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته خبری با عنوان میگوهای آلوده برگشت خورده منتشر شده بود که این خبر و برگشت میگوهای استان بوشهر تکذیب میشود.
وی افزود: اداره کل دامپزشکی استان بوشهر به عنوان متولی و مرجع ذی صلاح برای تأیید بهداشتی محمولههای صادراتی فرآوردههای خام دامی از جمله میگوی پرورشی تازه و منجمد، مطالب غیر کارشناسی و غیرواقعی در خصوص برگشت میگوهای صادراتی استان بوشهر از کشور چین به دلیل آلودگی فاضلابی را تکذیب مینماید.
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: روند تولید میگو از مراکز تکثیر، مزارع پرورش، کارگاههای فرآوری و بسته بندی و انجماد تحت نظارت بهداشتی دامپزشکان میباشد و در روند صادرات نیز اداره قرنطینه و امنیت زیستی و همچنین آزمایشگاه کنترل کیفی پایش های دقیق داشته و دارند.
دکتر تنگستانی اشاره کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن میگوی تولید استان بوشهر صادر شده است و هیچگونه مرجوع نداشته ایم.
وی تاکید کرد: تاکنون هیچگونه میگوی تولید این استان از کشور چین مرجوع نشده و تا کنون نیز میگوی استان به کشور ژاپن صادر نشده است که برگشت داده شود.
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