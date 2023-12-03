رسالت دکتر سلیمی موید ثبت غنای فرهنگی مردم بهار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر شنبه مراسم یادبود پژوهشگر و نگارنده فرهنگ شفاهی مردم بهار زنده یاد دکتر سلیم سلیمی مؤید با حضور امام جمعه شهرستان بهار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل کتابخانه های عمومی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بهار، بخشدار مرکزی و جمعی از پژوهشگران فرهنگی کشور، در فرهنگسرای آیت الله بهاری برگزار شد.

در این مراسم معصومه فزونی رسالت دکتر سلیمی موید را ثبت دانش شفاهی و غنای فرهنگی مردم بهار برشمرد و گفت: دکتر سلیمی موید از سال ۱۳۶۹ به ثبت و ضبط فرهنگ شفاهی مردم بهار کرد و ضرب المثل‌های ترکی، محاوره‌ها و نقل قول‌ها، آئین‌ها، آرزوها، استعاره‌ها، اشعار محلی و عامیانه، اصطلاحات عامیانه، افسانه‌ها، پندها، پندارها، ترانه‌ها، گذرها و وقایع تاریخی و مسائل مرتبط با فرهنگ عامه را جمع آوری و پس از ۳۰ سال زحمت، موضوعات و موارد گردآوری شده را در قالب مجموعه فصیح و ارزشمندی به نام «کتاب فرهنگ شفاهی مردم» در سه جلد و در ۵۳۵۴ موضوع مرتبط با فرهنگ شفاهی مردم بهار منتشر کرد.

وی افزود: ارائه بیش از ۱۶ کتاب و ۶۵ مقاله دکتر سلیمی موید را در شمار نویسندگان پرکار و پژوهشگران تأثیرگذار در حوزه مردم شناسی و میراث فرهنگی در سطح کشور قرار داده است.‌

وی اظهار داشت: شناسایی و ثبت دانش شفاهی و غنای فرهنگی مردم بهار و هویت بخشی به آن، رسالت دکتر سلیمی بوده و نسل‌های آینده وامدار قلم و اندیشه این پژوهشگر توانمند خواهند بود.‌

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار گفت: وظیفه ذاتی کتابخانه‌های عمومی، معرفی دانش، معرفت و نشر دانایی در جامعه است و نسبت به پاسداشت و معرفی مفاخر ملی که در سطح دانش بشری و ارتقای آگاهی، تلاش نموده‌اند متعهد می‌باشد.