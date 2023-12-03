خروج طارمی از زیر فشار انتقادات/ بغضی که در آغوش سرمربی ترکید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که یکی از امیدهای تیم ملی فوتبال ایران برای موفقیت در جام ملت های آسیاست، پس از آنکه در دیدار برابر بارسلونا گلش مردود اعلام شد و نتوانست از زیر فشار انتقادات خارج شود، شنبه شب با گلزنی برابر پورتو به خواسته اش رسید و حالا با انگیزه و روحیه بهتری برای همراهی تیم ملی ایران آماده می شود.

تیم فوتبال پورتو شنبه شب در رقابت های لیگ برتر پرتغال به مصاف تیم فامالیسائو رفت و با گلزنی و درخشش مهدی طارمی حریف خود را ۳ بر صفر شکست داد که مهاجم تیم ملی ایران توانست گل دوم تیمش را وارد دروازه حریف کند.

طارمی که این فصل نتوانست بود برخلاف فصول گذشته در گلزنی برای تیم پورتو موفق باشد و به همین خاطر تحت فشار انتقادات قرار داشت، در دقایق اضافه نیمه اول با فراری عالی و ضربه ای دقیق گل دوم تیمش را به ثمر رساند که سومین گل او در این فصل به شمار می رود.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از به ثمر رساندن این گل به سمت نیمکت نشینان رفت و سرخیو کونسیسائو سرمربی پورتو را در آغوش گرفت و چند لحظه ای بغض کرد. طارمی به خاطر انتقاداتی که از او صورت گرفته بود تحت فشار بود اما کونسیسائو قبل از این دیدار او را مورد حمایت قرار داده بود.

ادامه درخشش طارمی در این دیدار هر چند با گل همراه نبود اما در دقایق پایانی بازی او با پاس در عمق خود زمینه ساز گل سوم پورتو شد تا شب خوبش را در لیگ پرتغال تکمیل کند.