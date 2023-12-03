گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل فامالیسائو

مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو، گل دوم تیمش را برابر فامالیسائو در لحظات پایانی نیمه اول بازی به ثمر رساند.