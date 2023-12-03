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کد مطلب 5956021
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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل فامالیسائو

گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل فامالیسائو

مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو، گل دوم تیمش را برابر فامالیسائو در لحظات پایانی نیمه اول بازی به ثمر رساند.

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