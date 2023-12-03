دریافت 15 MB کد مطلب 5956021 https://mehrnews.com/x33DFt ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۷ کد مطلب 5956021 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۷ گلزنی مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل فامالیسائو مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو، گل دوم تیمش را برابر فامالیسائو در لحظات پایانی نیمه اول بازی به ثمر رساند. کپی شد مطالب مرتبط خروج طارمی از زیر فشار انتقادات/ بغضی که در آغوش سرمربی ترکید آمادگی بالای مهدی قایدی در امارات و پیام برای قلعه نویی بررسی عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران/ چند بازیکن گرفتار بلا شدند! تازهترین گزارش در مورد طارمی/ مهاجم ایران در ایتالیا یا عربستان مذاکره مستقیم اینتر با طارمی در پورتو کلید خورد برچسبها مهدی طارمی تیم فوتبال پورتو لیگ فوتبال پرتغال
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