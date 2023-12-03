انجمن هنجارشکن دانشجویی تعلیق شد

مهدی بادپا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اواخر هفته گذشته، تصاویری از مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد که فردی بدون حجاب در این مراسم سخنرانی می کرد. براساس گزارشی که داشتیم، مراسم توسط یک انجمن دانشگاه بوده است و خواستیم از دانشگاه مطابق با موازین دانشجویی با این انجمن برخورد شود.

وی افزود: معتقد هستیم حمایت ما از تشکل ها اگر برنامه ریزی شده نباشد و اگر تشکل نتواند برنامه های خود را به خوبی برگزار کند، بقیه تشکل ها متضرر می شوند. بنابراین اعلام کردیم و با جدیت خواستیم تا از آن تشکل توضیح درخواست شود و برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد و پیگیری شود.

بادپا یادآور شد: دفتر انجمن مذکور در دانشگاه شهید بهشتی هم به همین دلیل تعلیق شد. پیش از این هم کانون کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی به همین دلیل تعلیق شد. البته بیشتر انجمن ها این نکات را رعایت می کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: اگر احیانا تعدادی از تشکل ها، کانون ها و انجمن ها وظایف فرهنگی اجتماعی خود را به خوبی انجام ندهند، مطابق موازین آیین نامه دانشگاه ها با آنها برخورد لازم صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این دانشگاه شهید بهشتی درباره کلیپ منتشر شده، در توضیحاتی یادآور شده بود: سی و دومین رویداد شبکه‌سازی استیم، روز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این برنامه یک رویداد کارآفرینی بود که توسط انجمن علمی مدیریت با همکاری استارتاپ استیم برگزار شد. تاکنون چندین جلسه از این رویداد در دانشگاه و بدون حاشیه برگزار شده است که حاصل تمهیدات برگزارکنندگان پیش و حین اجرای برنامه و اعلام قوانین دانشگاه از جمله لزوم حفظ شئونات اسلامی برای میزبانی از رویدادها به شرکت‌کنندگان است.

در رویداد روز پنجشنبه، بالغ بر ۲۵۰ نفر شرکت کردند که به ۱۵۰ نفر از این تعداد، زمان یک دقیقه‌ای اختصاص داده شد تا در خصوص مهارت‌های کارآفرینی خود توضیح دهند که متاسفانه در اثنای این بخش یکی از شرکت‌کنندگان بدون حجاب در جایگاه حاضر شده است. فرد مذکور تا پیش از حضور بر روی سن پوشش بر سر داشته و پوشش وی در بدو ورود به دانشگاه هم نامناسب نبوده است اما در حین برگزاری رویداد در داخل سالن و هنگام حضور بر روی سن با تغییر پوشش و هنجارشکنی، دوبار تذکر دریافت کرده است که همانطور که در کلیپ مذکور نیز قابل مشاهده است تذکر از سوی مجری به ایشان منتقل شده است.

دانشگاه شهید بهشتی، ضمن حمایت همه‌جانبه از توسعه فعالیت‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی، بر لزوم و ضرورت رعایت قوانین و هنجارهای جامعه و صحن مقدس دانشگاه تاکید داشته و دارد و مراتب پوزش و عذرخواهی خود را بابت رخداد پیش‌آمده اعلام می‌دارد؛ بی‌تردید برخورد با فرد خاطی و مجریان رویداد باقوت و بدون مسامحه در دستور کار قرار دارد و نتیجه در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داده خواهد شد.