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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۱۸

ناصحی عنوان کرد؛

جزئیات خدمات توانبخشی بیمه سلامت + اینفوگرافی

جزئیات خدمات توانبخشی بیمه سلامت + اینفوگرافی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۵۹ کدخدمتی توانبخشی برای افراد دارای معلولیت که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی، ضمن گرامیداشت ۱۲ آذرماه روز جهانی افراد دارای معلولیت؛ درباره ۵۹ کد خدمتی توانبخشی تحت پوشش بیمه سلامت، افزود: این ۵۹ کد خدمت شامل ۱۴ کد خدمتی در حوزه ارتوپدی فنی، ۶ کد خدمتی در حوزه کار درمانی، ۹ کد خدمتی در حوزه شنوایی شنایی، ۶ کد خدمت در حوزه فیزیوتراپی، ۱۱ کد خدمتی در بخش گفتاردرمانی، ۶ کد خدمتی توانبخشی قابل ارائه توسط پزشکان و ۷ کد خدمتی در حوزه بینایی سنجی است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: ۷۰ درصد تعرفه متناسب با نوع مالکیت مرکز ارائه دهنده خدمت در بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه در تعهد بیمه سلامت است.

جزئیات خدمات توانبخشی بیمه سلامت + اینفوگرافی

وی تاکید کرد: ۴۲۶۱ مرکز توانبخشی طرف قرار داد بیمه سلامت است که افراد دارای معلولیتِ تحت پوشش بهزیستی که در سامانه‌های بیمه سلامت نشان دار شده باشند می‌توانند خدمات توانبخشی را با پوشش بیمه‌ای ۷۰ درصدی دریافت کنند.

کد مطلب 5956038
حبیب احسنی پور

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