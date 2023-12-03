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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۲۷

دبیر فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری مطرح کرد؛

شرکت ۶۷ اتومبیلران و موتورسوار مازندران در مسابقات کشوری

شرکت ۶۷ اتومبیلران و موتورسوار مازندران در مسابقات کشوری

ساری- دبیر فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری گفت: امسال ۶۷ ورزشکار استان در رویدادهای مختلف اتومبیلرانی و موتورسواری در کشور شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نژاد فصیحی صبح یکشنبه در مجمع عمومی هیأت اتومبیلرانی در ساری بر لزوم توجه ویژه به حوزه استعدادیابی و آموزش در هیأت اتومبیل رانی و موتورسواری مازندران تاکید کرد و گفت: در چرخه نخبگان، از تجربیات مدیر سابق هیأت در فدراسیون استفاده می‌کنیم.

نژاد فصیحی بیان داشت: در سال جاری سیاست‌های فدراسیون در سه حوزه همگانی توسعه ورزش بانوان و توسعه بین المللی این ورزش خلاصه می‌شود.

این مسئول با اشاره به فرمایشات رهبری اظهار داشت: در راستای ورزش قوی و ایران قوی می‌طلبند که بانوان قدرتمندی در هیأت تحت هدایت شما داشته باشیم و امیدواریم استعدادهای بالقوه این استان به استعدادهای بالفعل تبدیل گردد.

نژاد فصیحی از اهمیت آموزش گفت و بیان داشت: توجه ویژه به حوزه استعدادیابی و آموزش در این رشته باید در دستور کار قرار گیرد.

دبیر فدراسیون با اشاره به اینکه ورزشکاران خوبی در مازندران حضور دارند، گفت: در سال جاری ۶۷ ورزشکار مازندرانی در رویدادهای مختلف کشوری شرکت داشتند. اما می‌طلبد که بیشتر فعالیت صورت بگیرد تا در حوزه قهرمانی هم ورزشکاران خوبی پرورش بدهید.

وی با بیان اینکه ورزش مازندران در تمامی حوزه‌ها حرف برای گفتن دارد، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در ورزش دارد که همین موضوع سبب شده تا استان شاخص ورزش کشور باشد.

کد مطلب 5956045

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