به گزارش خبرگزاری مهر، مهسا عاشقان، در گفتگو با رادیو سلامت در خصوص سندرم تونل کاریال، افزود: منشأ دردِ ناحیه مچ دست، ممکن است از تاندون، استخوان، عضله عصب این ناحیه باشد. در این ناحیه این اجزا ممکن است آسیب ببینند و در نتیجه دردِ مچ دست ایجاد شود. البته دردِ مچ دست می‌تواند منشایی غیر از مچ دست، مانند گردن داشته باشد.

وی ادامه داد: زمین خوردن و ضربه به مچ دست، سبب آسیب به این ناحیه می‌شود. این ضربات حتی اگر ریز و ظریف باشند مثل تایپیست‌ها افرادی که با رایانه زیاد کار می‌کنند، خیاطان، نویسندگان، بافندگان، افرادی که منبت کاری می‌کنند، می‌توانند سبب آسیب مچ دست شوند.

عاشقان افزود: این افراد برای پیشگیری از آسیب مچ دست باید بعد از ٢٠ دقیقه کار یک استراحت کوتاه در حد چند ثانیه داشته باشند. حرکات کششی دست را انجام دهند و بعد به کار خود ادامه دهند. توجه به ارگونومی، صندلی محل قرارگیری وسایل کار، طوری باشد که کمترین آسیب به مچ دست وارد شود. به عنوان مثال در هنگام استفاده از رایانه موس و کیبورد باید همسطح باشند.

وی با تاکید بر اینکه در هنگام دوچرخه سواری وقتی دست را به مدت طولانی، مشت نگه می‌داریم، عصب مدیان (عصب مچ دست) دچار آسیب می‌شود و علائمی مثل گزگز و خواب رفتگی دست بروز می‌کند، گفت: علاوه بر افرادی که گفتیم، سندرم تونل کاریال در افراد مبتلا به دیابت، افراد چاق، خانم‌های باردار، افراد مبتلا به بیماری‌های روماتیسمی، افراد مبتلا به بیماری تیروئید بیش‌تر مشاهده می‌شود.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با بیان اینکه اقدام به کاهش وزن در افراد چاق، درمان بیماری دیابت، تیروئید و روماتیسم می‌تواند سبب بهتر شدن درد مچ دست آنها می‌شود، افزود: افرادی که با روش‌هایی مانند مچ بند، فیزیوتراپی و تزریق دارو داخل کانال، دردِ مچ دست شأن، درمان نمی‌شوند نیاز به عمل جراحی دارند. این افراد بعد از جراحی نباید مانند قبل از دست خود استفاده کنند و نباید کارهای غلط گذشته را تکرار کنند.

عاشقان به بانوانی که تازه زایمان کرده اند، توصیه کرد: این افراد به علت کار زیاد دچار تورم و درد ناحیه شستِ دست می‌شوند که در موارد خفیف با مچ بند مخصوص به همراه فیزیوتراپی و مصرف داروی ضدالتهاب درمان می‌شوند.