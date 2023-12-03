آشنایی با تجهیزات پنوماتیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیر برقی برخلاف شیرهای دستی از نیروی برق و مغناطیس استفاده میکند. این شیرهای برقی به طور خودکار میتوانند جریان سیال را کنترل کنند و در تجهیزات بسیاری استفاده میشوند. تنوع زیاد آنها باعث شده تا مشتریان بتوانند انواع شیرهای برقی متناسب با نیاز خود را به راحتی تأمین کنند. برای خرید شیر برقی پنوماتیک میتوانید به سایت پنو گستر مراجعه کنید که شیرهای برقی را در انواع برندهای مختلف و طرحهای گوناگون به بازار فروش وارد کرده است.
شیر برقی پنوماتیک یک واحد کنترلی است. زمانی که انرژی الکتریکی کم یا خاموش شود جریان سیال را قطع، وصل یا تنظیم میکند. پنو گستر با تکیه بر دانش کارشناسان در زمینه مکانیک و برق توانسته انواع مشاورههای لازم برای تجهیزات پنوماتیک را به شما ارائه کند. شما میتوانید با مراجعه به سایت پنو گستر که نمایندگی فروش محصولاتی از جمله جک هیدرولیک، سیلندر پنوماتیک و شیرهای برقی را تهیه کنید.
کاربرد شیر برقی پنوماتیک
از کاربردهای شیر برقی میتوان به کاربرد آن در صنعت اشاره کرد. امروزه شیرهای برقی در حوزههای مختلفی استفاده میشوند و نقش کنترلی خود را به بهترین نحو انجام میدهند. برای قطع و وصل کردن سیالها مانند آب و گاز میتوان از این محصول استفاده کرد. شیر برقی پنوماتیک در اندازههای مختلف ساخته شده و تنوع بالایی دارد. در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند و در سیستمهای ایمنی از شیر برقی به وفور استفاده میکنند. این شیرها نقش کنترل کنندگی دارند. همینطور آب، گاز، روغن و یا هر سیال دیگری را میتوانند کنترل کنند.
برای بسیاری از خطوط لوله کشی که دارای دو حالت هستند و نیاز به قطع و وصل کردن دارند از شیرهای ساده و دستی استفاده کنید؛ اما برای کارخانهها و پروژههای سنگین که دارای شرایط پیچیده هستند بهتر است شیرهای ساده را کنار بگذارید و از شیر برقی پنوماتیک که برای این کارها طراحی شده اند استفاده کنید. در پروژههای سنگین نیاز است که هوای فشرده به کار ببرند؛ برای همین گاهی نمیتوان آنها را به صورت دستی کنترل کرد و ممکن است فجایع بزرگی روی دهد. با خیال راحت میتوانید از شیر برقی استفاده کنید و جریان را کنترل نمائید. به طور کلی زمانی که جریان بزرگ باشد نیاز به ایمنی بیشتری دارد و شیر برقی ایمنی را برای شما به وجود میآورد.
اتصالات پنوماتیک
سیستمهای پنوماتیک شامل قسمتهای مختلفی هستند و در این قسمتها از اتصالات گوناگونی استفاده میشود. برای کنترل فشار هوای داخل سیستم و تغییر جهت این هوا از قطعاتی با عنوان اتصالات پنوماتیک استفاده میشود که میتوانند اجزای مختلف سیستمها را در کنار هم نگه دارند و به آنها سرعت ببخشند. سیستمهای پنوماتیکی هم مانند هر سیستم دیگری برای اتصال نیاز به یک سری رابطها دارد تا بتواند قطعات را به یکدیگر متصل کند و بین آنها ارتباط لازم را ایجاد نماید. اتصالهای پنوماتیکی فلزی، برنجی یا کروم، آلومینیومی، پلاستیکی و پلیمری هستند که در برابر عوامل بیرونی، فشار مقاومت بسیار قابل توجهی دارند. از جمله اتصالات میتوان به لوله، شلنگ و غیره اشاره کرد. همانطور که گفتیم اتصالات در داخل سیستم به سه دسته تقسیم میشوند که در ادامه بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. پنو گستر همواره انواع اتصالات را در اختیار شما قرار داده که میتوانید در تمامی سیستمهای پنوماتیک از آنها استفاده نمائید.
واحد مراقبت پنوماتیک
واحد مراقبت پنوماتیک یکی از مهمترین قسمتهای یک سیستم پنوماتیک هست و از آسیب رسیدن به قطعات جلوگیری میکند.
افزایش طول عمر سیستم پنوماتیکی
واحد مراقبت پنوماتیک یکی از اجزای بسیار مهم در سیستمهای پنوماتیکی میباشد که وظیفه مهمی بر عهده دارد، هوایی که توسط کمپرسور تولید میشود هنگام طی مسیر در لولهها تا رسیدن به عملگرها و عمل کننده ها (شیرپنوماتیک، سیلندرو…) معمولاً دچار آلودگیهایی نظیر وجود ذرات گردو غبار و رطوبت میگردد. این آلودگیها موجب خرابی و کاهش عمر مفید شیرآلات و دیگر اجزای سیستم پنومانیک خواهد شد. به منظور پاک سازی هوای تولید شده توسط کمپرسور، از واحد مراقبت پنوماتیک استفاده میشود.
واحدهای مراقبت پنوماتیکی از سه جز فیلتر، روغن زن و رگولاتور تشکیل میشوند که در ادامه جهت آشنایی با نحوه عملکرد واحد مراقبت درمورد این سه قطعه و نحوه عملکرد آنها توضیح خواهیم داد.
REGULATOR رگلاتور
هوای خروجی از کمپرسور به دلیل تفاوت فشار هوا در مخزن کمپرسور در زمانهای متفاوت دارای فشار ثابت نیست و در یک سیستم پنوماتیک نیاز به فشار ثابت که معمولاً بین ۱ تا ۱۲ بار است. وظیفه رگلاتور که یکی از اجزا واحد مراقبت پنوماتیک هست تنظیم فشار ثابت هست که توسط چرخاندن دسته تنظیم فشار رگلاتور انجام میشود و از روی گیج نصب شده روی آن فشار قابل رؤیت است.
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