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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵

رییس هیات ورزش روستایی استان سمنان:

جام «یاریگران ورزش روستایی» در استان سمنان برگزار می‌شود

جام «یاریگران ورزش روستایی» در استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان- رییس هیات ورزش روستایی استان سمنان از برگزاری رویداد ورزشی یاریگران ورزش روستایی در چهار رشته ورزشی در استان همزمان با دیگر نقاط کشور خبر داد.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جام یاریگران ورزش روستایی در روستاهای استان سمنان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، تاکید کرد: این رویداد در چهار رشته شامل دارت، تنیس روی میز، شطرنج و دو میدانی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم افزایی در بین آحاد مختلف ورزش روستایی در واقع هدف این طرح است، افزود: اجرای چنین طرح‌های ورزشی به شادابی و نشاط در روستاهای استان کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس هیأت ورزش روستایی استان سمنان با بیان اینکه خانه ورزش و خانه بهداشت روستا باید فعال و پویا باشد، تاکید کرد: روستاها نیاز به ترحم ندارند بلکه استراتژی و مدیریت جدید در ابعاد مختلف به خصوص ورزش و نشاط موجب رشد و توسعه خواهد شد.

علیزاده با بیان اینکه مدیریت جشنواره‌ها با انجام کار فرهنگی و ورزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در روستاها مؤثر باشد، تاکید کرد: موظف هستیم که به جوانان و روستاییان کمک کرده و برای ثبات و نگه داشتن جمعیت در روستا کمک کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی در کنار نشاط، موجب جذب گردشگران هم به روستاها می‌شود، تاکید کرد: با ایجاد صنایع دستی فعال و پویا و صنایع تبدیلی لبنی روستا می‌توان به اشتغال کمک کرد.

کد مطلب 5956063

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