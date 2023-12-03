محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جام یاریگران ورزش روستایی در روستاهای استان سمنان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، تاکید کرد: این رویداد در چهار رشته شامل دارت، تنیس روی میز، شطرنج و دو میدانی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم افزایی در بین آحاد مختلف ورزش روستایی در واقع هدف این طرح است، افزود: اجرای چنین طرح‌های ورزشی به شادابی و نشاط در روستاهای استان کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس هیأت ورزش روستایی استان سمنان با بیان اینکه خانه ورزش و خانه بهداشت روستا باید فعال و پویا باشد، تاکید کرد: روستاها نیاز به ترحم ندارند بلکه استراتژی و مدیریت جدید در ابعاد مختلف به خصوص ورزش و نشاط موجب رشد و توسعه خواهد شد.

علیزاده با بیان اینکه مدیریت جشنواره‌ها با انجام کار فرهنگی و ورزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در روستاها مؤثر باشد، تاکید کرد: موظف هستیم که به جوانان و روستاییان کمک کرده و برای ثبات و نگه داشتن جمعیت در روستا کمک کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی در کنار نشاط، موجب جذب گردشگران هم به روستاها می‌شود، تاکید کرد: با ایجاد صنایع دستی فعال و پویا و صنایع تبدیلی لبنی روستا می‌توان به اشتغال کمک کرد.