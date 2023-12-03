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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۲

امکان ثبت نام تا ۱۵ آذر؛

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ منتشر شد

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ منتشر شد

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری (نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۳ و اطلاعیه های روزهای ۵ و ۹ آذرماه ۱۴۰۲، به منظور فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکردهاند، مهلت ثبت نام تا چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

همچنین موارد اصلاحی مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام به شرح ذیل برای اطلاع داوطلبان اعلام می شود:

بخش ۲-۲ شرایط و ضوابط آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت نام:

الف) براساس مصوبات ابلاغی، حداکثر سن مجاز برای ورود به دانشگاه فرهنگیان ۲۴سال تمام (مبنا اول مهر ماه هرسال تحصیلی) خواهد بود.

بند «د» منابع و مباحث دروس آزمون گروه هنر از بخش ۷-۲ فهرست دروس و کتاب های منبع سؤالات آزمون سراسری برای درس «درک عمومی هنر» و درس «خلاقیت تصویری» مندرج در صفحه ۳۷ دفترچه راهنمای ثبت نام: در طراحی سوال برای دروس ذکر شده امکان استفاده از تصاویر سایر کتاب های رشته های هنر هنرستان های وزارت آموزش و پرورش نیز وجود دارد..

کد مطلب 5956065

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 0
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      کلا شرط سنیشو طبق قانون دیوان عدالت اداری قرار بدین یعنی چی با این گدا بازی سنو زیاد و کم میکنید
    • خسرو IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      مگه قرارنبود ۴۰ بشه، چرا پس نشد؟! خودشون رو کشتن از ۲۲ سال آوردن به ۲۴؟ زحمت کشیدن ؟ یکی هم نیست که به داد بچه های دهه شصتی برسه،که سقف سنی هیچ ارگانی بهشون نمیخوره؟ اونم فقط بخاطر اینکه توی دوران نحس جنگ وبعداز جنگ ایران وعراق بدنیا اومدن

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