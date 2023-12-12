اعلام مواد امتحانی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در کنکور ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۲ و اصلاحات دفترچه در ۹ آذرماه ۱۴۰۲، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مواد و منابع امتحانی آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، اصلاحات مربوط به منابع و عناوین آزمون را اعلام کرد.

موارد اصلاحی مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام:

بخش «۲-۲» شرایط و ضوابط آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ‌ثبت‌نام:

۱) ماده امتحانی «هوش و استعداد معلمی» طبق اعلام قبلی با ضریب ۳ اعمال می‌شود. جنبه‌های شناختی و تحلیلی این استعداد، با هدف سنجش توانایی‌های ذهنی داوطلبان همانند قدرت درک، تحلیل، استدلال و استنتاج آن‌ها، در کنکور مبنای طرح سؤال قرار می‌گیرد.

سؤالاتی از جنس درک مفهوم متن، استدلال بر پایه گزاره‌های منطقی، طبقه‌بندی و تحلیل متغیرها، انجام مقایسه‌های کمی و حل مسائل عددی، نمونه‌هایی از سؤالات این عنوان امتحانی هستند. بنابراین با توجه به اینکه هدف از سؤالات مربوط به این عنوان، سنجش توانایی ذهنی و طبیعی است نه سنجش دانش اکتسابی دانش‌آموزان، این عنوان فاقد منبع است.

۲) ماده امتحانی «تعلیم و تربیت اسلامی» طبق اعلام قبلی با ضریب ۲ اعمال می‌شود و منابع امتحانی به شرح جدول ذیل است:

۱- سه فصل اول کتاب «مهارت معلمی» استاد محسن قرائتی.

۲- کتاب‌های دین و زندگی متوسطه دوم به شرح ذیل:

الف) برای رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و فنی و حرفه‌ای/ کاردانش:

دین و زندگی پایه دهم کد ۱۱۰۲۰۴ بخش دوم (از درس هشتم تا درس دوازدهم) صفحه ۹۸ تا صفحه ۱۵۲ دین و زندگی پایه یازدهم کد ۱۱۱۲۰۴ بخش دوم (از درس یازدهم تا درس دوازدهم) صفحه ۱۳۴ تا صفحه ۱۵8

ب) برای رشته‌ علوم انسانی: