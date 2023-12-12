اعلام مواد امتحانی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در کنکور ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۲ و اصلاحات دفترچه در ۹ آذرماه ۱۴۰۲، معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مواد و منابع امتحانی آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، اصلاحات مربوط به منابع و عناوین آزمون را اعلام کرد.
موارد اصلاحی مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام:
بخش «۲-۲» شرایط و ضوابط آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبتنام:
۱) ماده امتحانی «هوش و استعداد معلمی» طبق اعلام قبلی با ضریب ۳ اعمال میشود. جنبههای شناختی و تحلیلی این استعداد، با هدف سنجش تواناییهای ذهنی داوطلبان همانند قدرت درک، تحلیل، استدلال و استنتاج آنها، در کنکور مبنای طرح سؤال قرار میگیرد.
سؤالاتی از جنس درک مفهوم متن، استدلال بر پایه گزارههای منطقی، طبقهبندی و تحلیل متغیرها، انجام مقایسههای کمی و حل مسائل عددی، نمونههایی از سؤالات این عنوان امتحانی هستند. بنابراین با توجه به اینکه هدف از سؤالات مربوط به این عنوان، سنجش توانایی ذهنی و طبیعی است نه سنجش دانش اکتسابی دانشآموزان، این عنوان فاقد منبع است.
۲) ماده امتحانی «تعلیم و تربیت اسلامی» طبق اعلام قبلی با ضریب ۲ اعمال میشود و منابع امتحانی به شرح جدول ذیل است:
۱- سه فصل اول کتاب «مهارت معلمی» استاد محسن قرائتی.
۲- کتابهای دین و زندگی متوسطه دوم به شرح ذیل:
الف) برای رشتههای ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و فنی و حرفهای/ کاردانش:
|دین و زندگی پایه دهم کد ۱۱۰۲۰۴
|بخش دوم (از درس هشتم تا درس دوازدهم)
|صفحه ۹۸ تا صفحه ۱۵۲
|دین و زندگی پایه یازدهم کد ۱۱۱۲۰۴
|بخش دوم (از درس یازدهم تا درس دوازدهم)
|صفحه ۱۳۴ تا صفحه ۱۵8
ب) برای رشته علوم انسانی:
|دین و زندگی پایه دهم کد ۱۱۰۲۰۵
|بخش دوم (از درس نهم تا درس چهاردهم)
|صفحه ۹6 تا صفحه ۱۵8
|دین و زندگی پایه یازدهم کد ۱۱۱۲۰۵
|بخش دوم (از درس شانزدهم تا درس هجدهم)
|صفحه 196 تا صفحه 230
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