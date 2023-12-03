یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مددجویان مازندران پرداخت شد

احمد سعادت در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری تعداد شش هزار و ۹۸۸ فقره تسهیلات به مبلغ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد.

وی افزود: از این تعداد چهار هزار و ۴۶۲ فقره تسهیلات با مبلغ ۷۲۰ میلیارد ریال از سوی صندوق امداد ولایت و تعداد دو هزار و ۵۲۶ فقره تسهیلات با استفاده از خط اعتباری این صندوق توسط بانک‌های قرض الحسنه استان پرداخت شد.

وی بیان کرد: این تسهیلات در سرفصل‌های: کارگشایی، اشتغال و خودکفایی، مسکن، فرهنگی و پیاده روی اربعین به جامعه هدف پرداخت شد.

سعادت تصریح کرد: در راستای مشارکت خیران به صورت بلاعوض جهت تأمین منابع پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه امسال ۸۴۰ میلیارد ریال به صورت قرض ماندگار به حساب این صندوق واریز شد که با هم افزایی انجام شده تمامی این مبالغ جهت پرداخت تسهیلات بین نیازمندان انجام شد.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت مازندران با اشاره به اینکه تمامی تسهیلات پرداختی توسط این صندوق دارای بیمه مانده بدهکار عمر است، گفت: هم اکنون هشت خدمت این صندوق از طریق شعبه دیجیتال نیز قابل دریافت می‌باشد و این کارت بانکی صندوق وصل به شبکه شتاب بانکی است.