تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات آتی در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی صبح یکشنبه در هشتمین جلسه ستاد انتخابات اسلامشهر که با حضور معاونین فرماندار، بخشداران و مسئولان کمیته‌های این ستاد برگزار شد از تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات مشترک هیأت‌های اجرایی و نظارت برای تعیین تعداد و محل شعب، ۲۴۳ شعبه برای اسلامشهر و بخش مرکزی، ۵۱ شعبه برای چهاردانگه و ۱۷ شعبه نیز برای احمدآباد مستوفی تعیین شد.‌

حبیبی در ادامه با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه برابر برنامه روزشمار و زمان بندی انتخابات در حال انجام است، افزود: با توجه به اهمیت آموزش قوانین و آئین نامه اجرایی انتخابات، کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان برنامه ریزی و زمان بندی لازم جهت آموزش نمایندگان فرماندار، کاربران رایانه و عوامل اجرایی شعب اخذ رأی را در دستور داشته باشد.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات اسلامشهر همچنین بر ضرورت جمع بندی آخرین وضعیت امکانات و تجهیزات موجود و مورد نیاز برگزاری انتخابات اعم از ستادی و شعب اخذ رأی در حوزه‌های اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی و پیش بینی تمهیدات لازم برای تأمین اینترنت پرسرعت در کلیه شعب اخذ رأی در زمان برگزاری انتخابات توسط کمیته‌های مربوطه تاکید کرد.