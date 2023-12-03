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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۹

فرماندار اسلامشهر خبر داد؛

تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات آتی در اسلامشهر

تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات آتی در اسلامشهر

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی صبح یکشنبه در هشتمین جلسه ستاد انتخابات اسلامشهر که با حضور معاونین فرماندار، بخشداران و مسئولان کمیته‌های این ستاد برگزار شد از تعیین ۳۱۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات مشترک هیأت‌های اجرایی و نظارت برای تعیین تعداد و محل شعب، ۲۴۳ شعبه برای اسلامشهر و بخش مرکزی، ۵۱ شعبه برای چهاردانگه و ۱۷ شعبه نیز برای احمدآباد مستوفی تعیین شد.‌

حبیبی در ادامه با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه برابر برنامه روزشمار و زمان بندی انتخابات در حال انجام است، افزود: با توجه به اهمیت آموزش قوانین و آئین نامه اجرایی انتخابات، کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان برنامه ریزی و زمان بندی لازم جهت آموزش نمایندگان فرماندار، کاربران رایانه و عوامل اجرایی شعب اخذ رأی را در دستور داشته باشد.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات اسلامشهر همچنین بر ضرورت جمع بندی آخرین وضعیت امکانات و تجهیزات موجود و مورد نیاز برگزاری انتخابات اعم از ستادی و شعب اخذ رأی در حوزه‌های اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی و پیش بینی تمهیدات لازم برای تأمین اینترنت پرسرعت در کلیه شعب اخذ رأی در زمان برگزاری انتخابات توسط کمیته‌های مربوطه تاکید کرد.

کد مطلب 5956085

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