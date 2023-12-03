به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو از ادامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گرگان خبر داد و اظهار کرد: ۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: ۱۰ مورد از تخریبها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، در روستاهای توسکستان و اصفهانکلاته انجام شد.
وی افزود: ۶ مورد هم مربوط به آرای قطعی قلع و قمع بود که اجرا شد.
اسپانلو گفت: با این اقدامات امروز از تغییر کاربری ۹ هزار مترمربع زمین کشاورزی جلوگیری شد.
دادستان اسپانلو گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد و با افزایش گشتهای پلیس انفال از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت و ساز در بدو کار، جلوگیری میکنیم.
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