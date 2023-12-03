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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱

دادستان مرکز گلستان:

۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد

۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد

گرگان-دادستان مرکز استان گلستان از تخریب ۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو از ادامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گرگان خبر داد و اظهار کرد: ۱۶ بنا و سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: ۱۰ مورد از تخریب‌ها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، در روستاهای توسکستان و اصفهانکلاته انجام شد.

وی افزود: ۶ مورد هم مربوط به آرای قطعی قلع و قمع بود که اجرا شد.

اسپانلو گفت: با این اقدامات امروز از تغییر کاربری ۹ هزار مترمربع زمین کشاورزی جلوگیری شد.

دادستان اسپانلو گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد و با افزایش گشت‌های پلیس انفال از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت و ساز در بدو کار، جلوگیری می‌کنیم.

کد مطلب 5956125

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    نظرات

    • ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 4
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      خدارو شکر .تا کی باید .شاهد ساخت وساز غیر مجاز باشیم..از مسعولین خواهش میکنیم .هرچه سریعتر.جلوی .این خلافکاران رو بگیرین
    • ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 4
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      خدارو شکر ممنون از مسعولین باید مجازات سنگین داده بشه .تا بقیه جرات نکنن ..
    • مهدی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 0
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      مسئولین اشتباه میکنن این روش درست نیست
    • مهدی رضائی .گرگان IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      با درود فراوان. مسئولین میان ۴تا دیوار بلوکی تخریب می‌کنند بعدش میگن جلو ساخت و ساز غیر مجاز تخریب کرده. حالا که کسی ساخت و ساز قانونی میکنه چرا حمایت نمی‌کنند چندر غاز وام میدن البته همن غاز هم گران شده باید بگم چندر بلدرچين 🤣🤣🤣
    • مهدی رضائی .گرگان IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
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      همیشه حظور پرنگ مسئولین در همه جا حس میشه🤥اصلا ساده‌تر بگم مسئولین اینجا😟مسولین اونجا😟 کلا بگم مسولین همه جا🤧

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