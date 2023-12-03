به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیرکل آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پنجاه و دومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، واحد علوم پزشکی مشهد و واحد قشم با حضور نمایندگان حوزه معاونت علوم پزشکی برگزار شد.

وی افزود: در پنجاه و دومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی ۹۶ دانشجو (تهران: ۵۷ نفر، مشهد: ۱۶ نفر، قشم: ۲۳ نفر) شرکت کردند که از این تعداد ۸۳ دانشجو حاضر (تهران: ۴۶ نفر، مشهد: ۱۴ نفر، قشم: ۲۳ نفر) و ۱۳ دانشجو غایب (تهران: ۱۱ نفر و مشهد ۲ نفر) بودند.