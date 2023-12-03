  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

پنجاه‌ودومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

پنجاه‌ودومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

پنجاه و دومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیرکل آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پنجاه و دومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، واحد علوم پزشکی مشهد و واحد قشم با حضور نمایندگان حوزه معاونت علوم پزشکی برگزار شد.

وی افزود: در پنجاه و دومین آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی ۹۶ دانشجو (تهران: ۵۷ نفر، مشهد: ۱۶ نفر، قشم: ۲۳ نفر) شرکت کردند که از این تعداد ۸۳ دانشجو حاضر (تهران: ۴۶ نفر، مشهد: ۱۴ نفر، قشم: ۲۳ نفر) و ۱۳ دانشجو غایب (تهران: ۱۱ نفر و مشهد ۲ نفر) بودند.

کد مطلب 5956140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها