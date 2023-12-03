احمدرضا رئیسی شهرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی که در شهرستان‌ها وجود دارند مستلزم دیده شدن و پرورش هستند و قطعاً نیاز به حمایت دارند.

وی از تولید یک اثر استانی خبر داد و افزود: راه اندازی یک پروژه هنری با به‌کار گیری هنرمندان و هنردوستان استان اصفهان گامی مؤثر در شناخته شدن، بروز و شکوفایی آنان بود و مسیر را برای این هنرمندان تسهیل کرد.

تهیه کننده فیلم «جنس جور» اذعان کرد: پس از دوندگی‌ها و طی مسیری سخت، بلاخره پروژه جنس جور باحضور هنرمندانی چهره و سرشناس و هم‌چنین هنرمندان و هنردوستانی با استعداد از سراسر استان اصفهان وارد چرخه تولید شد.

وی تصریح کرد: طبق معمول، مراحل تست با حضور بهرام نوذری، کارگردان مجرب سینمای ایران صورت گرفت و پس از تشکیل تیم تولید، فیلم بلندی با عنوان «جنس جور» با رویکردی اجتماعی و کمدی را در دستور کار قرار دادیم.

رئیسی این اثر هنری را سکوی پرتابی برای جوانان دانست و اعلام کرد: در این پروژه سینمایی از ۱۲ بازیگر چهره زن و چهار بازیگر چهره مرد استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه فیلم‌بلند «جنس جور» برای مخاطبان ۱۴ تا ۳۰ سال بسیار مفید است، گفت: این فیلم که یکی از مسائل اجتماعی و روز جامعه را در بر دارد و در نهایت به نشان دادن اصول و واقعیت زندگی ۲ جنس زن و مرد می‌پردازد.

تهیه کننده فیلم «جنس جور» افزود: موضوع این فیلم، طنزی اجتماعی است و کنارهم بودن وهمدلی خانوادها و جایگاه زن ومرد را به تصویرکشانده که هرکسی باید جایگاه خود را درجامعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه «جنس جور» شامل ۹ قسمت سرگرم کننده است، خاطر نشان کرد: فیلمبرداری این فیلم در مرداد ماه سال جاری در شهرستان شهرضا آغاز شد و در شهریور ماه به پایان رسید و هم اکنون در حال تدوین است.

رئیسی با اشاره به حضور ۳۰۰ نفر در این تیم تولید، گفت: با هدف حمایت از علاقه مندان و جوانان استان اصفهان؛ اقدام به تولید این اثر نمودم و سعی بر استفاده از افراد بومی شهرستان‌ها و شهرهای مجاور از جمله دهاقان و شهرضا شد و خوشبختانه با استقبال همراه بود.

وی حمایت صمیمانه مردم بزرگوار شهرستان شهرضا را در پیشبرد این پروژه بسیار مؤثر و پر رنگ دانست و افزود: کمک‌های مردم هنردوست و مهربان شهرستان شهرضا، عامل مهم و بزرگی در موفقیت این پروژه بود و چنین مردمانی لایق حمایت‌های بیشتری از سوی مسئولان شهرستان هستند.

تهیه کننده فیلم بلند «جنس جور» اذعان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند این فیلم را در یک ماه آینده، از شبکه‌های خانگی در فضای مجازی تماشا کنند.