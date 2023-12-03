محدودیت ترافیکی جاده کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان کرمی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شد به دلیل اجرای عملیات عمرانی در جاده کرج - چالوس در حوزه جغرافیایی استان مازندران، ممنوعیت تردد در برخی روزها در این جاده و آزاد راه تهران - شمال اعمال شود.

وی اضافه کرد: طبق برنامه زمانبندی شده اجرای عملیات عمرانی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۶ صبح الی ۱۶ اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راه البرز بیان کرد: این عملیات عمرانی برای لق‌گیری سنگ‌ها حدفاصل سیاه بیشه تا پل زنگوله (از کیلومتر ۵۱ الی ۶۹) در دست اجرا قرار گرفته است.

کرمی افزود: بر این اساس محدودیت تردد وسایل نقلیه در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آذر ماه منتفی شده و تردد عادی است.