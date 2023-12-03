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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد؛

ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات زیرساخت افزایش می یابد

ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات زیرساخت افزایش می یابد

ظرفیت شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از توانمندی تولید داخلی به میزان ۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد، در ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۳۶ ترابیت بر ثانیه بود که با توسعه شبکه‌های موجود و تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی تجهیزات این پروژه، این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۰ ترابیت بر ثانیه افزایش می‌یابد.

با اجرای این پروژه کاملاً بومی با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان داخلی، ظرفیت شبکه ارتباطات زیر ساخت در لایه انتقال به میزان ۲۰ ترابیت بر ثانیه جهت گسترش دسترسی پهنای باند در سراسر کشور افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش بیش از ۵۰ درصد ظرفیت شبکه فعلی است.

در حال حاضر ظرفیت شبکه انتقال به میزان ۱۷ ترابیت بر ثانیه توسعه یافته که در فازهای بعدی تا پایان سال این پروژه به طور کامل اجرایی می‌شود.

این پروژه علاوه بر رفع محدودیت‌های ناشی از کمبود پهنای باند موجب توسعه تکنولوژی داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، معرفی توانایی‌های فنی به کشورهای همسایه، افزایش دانش فنی شرکت و افزایش کمی و کیفی مشترکین می‌شود.

کد مطلب 5956170
هنگامه فروغی

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