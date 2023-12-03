ارتقای تبادلات فناورانه و نوآورانه قشم و سازمان همکاری شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده توسط هو کایچیانگ، مدیر کل پلتفرم اقتصادی و تجاری چندمنظوره کشورهای سازمان همکاری شانگهای TEMP و معاون کمیته هنگ کنگ، ماکائو، تایوان و چین و امور خارجی کشور چین، چن تائو، معاون اندیشکده های پلتفرم با عادل پیغامی، مدیر عامل و رییس هیات مدیره منطقه آزاد تجاری ایران قشم در دیداری سه ساعته به تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار عادل پیغامی، با ارایه طرح‌های اجرایی و پیشنهاداتی، چارچوبی را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد تا علاوه بر تبادلات اقتصادی و فرهنگی، با استفاده از ظرفیت‌های پلتفرم اقتصادی و تجاری چند منظوره سازمان همکاری شانگهایTEMP، شرکت‌های دانش بنیان و نوآور و همچنین اندیشکده‌های ایران با همتایان خود در چین و سایر کشورهای عضو همکاری کنند.

وی تاکید کرد: ایران قریب ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان یا فناوری پیشرفته دارد و این پلتفرم در منطقه آزاد تجاری قشم می تواند در خلق فرصت‌های ارتباط بین شرکت‌ها یا تاسیس کمیته‌های جدید با کشورهای سازمان همکاری شانگهای موثر باشد.

چن تائو نیز ضمن معرفی ظرفیت‌های کمیته‌های کاری و اندیشکده‌های پلتفرم، گفت: چین و ایران به عنوان دو تمدن کهن در تاریخ جهان، فرهنگ پر شکوه چینی و فرهنگ ایرانی را خلق کرده اند. پلتفرم اقتصادی و تجاری چندمنظوره سازمان همکاری شانگهای و اتاق فکر پلتفرم مایل به تقویت همکاری و تبادلات با منطقه آزاد تجاری قشم است و در این راستا در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های همکاری، سازمان‌های برجسته‌تر چین و شهر چونچن در حوزه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و سایر صنایع مرتبط را به بازدید و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری قشم تشویق خواهند شد.

در عین حال، تاکید کرد زیست بوم تولیدات صنعتی و پیشرفته چونچن، و شرکتهای دانش بنیان ایرانی را باید به طور فعال به ایجاد همکاری عمیق بین این منطقه صنعتی و دانش بنیان و منطقه قشم آزاد را تشویق کرد.

در این دیدار منصور عظیم زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری قشم، رسول تزار، نایب رئیس کمیته کاری خدمات نوآوری هم افزای پلتفرم، میشل شانگ، دبیر و سایر اعضای پلتفرم حضور داشتند.