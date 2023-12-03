صعود تکواندوکاران ایران در رده بندی بهترین های جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی را در ماه دسامبر منتشر کرد که ثبت امتیازات رویدادهای بین المللی همانند جام ریاست فدراسیون جهانی در قاره آسیا موجب صعود تکواندوکاران کشورمان شد. در وزن ۵۸- کیلوگرم گروه آقایان، مهدی حاجی موسائی با جمع امتیازات ۲۷۱.۶۲ امتیاز و با ۳ پله صعود در رده هشتم رده بندی ایستاد. در همین وزن ابوالفضل زندی با کسب ۱۹۰.۳۷ امتیاز و ۲ پله صعود در جایگاه ۱۵ جهان ایستاد. علیرضا حسین پور نیز با ۷۴.۸۲ امتیاز و ۴ پله صعود در رتبه ۶۶ قرار گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، متین رضایی با ۱۹۸.۶۳ امتیاز و یک پله صعود در رده پانزدهم ایستاده است. رضا کلهر با وجود دوری از میادین در جایگاه ۴۱ جهان قرار دارد. در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری با ۲۶۱.۴۳ امتیاز و بدون تغییر در رده دهم ایستاد؛ میرهاشم حسینی با کسب ۱۳۳.۰۵ امتیاز و ۳ پله صعود به رده بیست و سوم رفت. امیرمحمد بخشی نیز با کسب ۷۱.۳۳ امتیاز در رده ۵۸ جای گرفت.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، آرین سلیمی با ۱۴۶.۶۴ امتیاز و ۲ پله صعود به رده بیست و سوم رفت؛ ابوالفضل عباسی ۱۴۲.۴۸ امتیاز کسب کرد و در جایگاه ۲۵ ایستاد. سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی آقایان با ۱۰۹.۰۷ امتیاز در جایگاه سی و سوم قرار گرفت. علیرضا نادعلیان نیز با ۸۵.۰۷ امتیاز در رده ۴۱ ایستاد.

در گروه بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده با تداوم روند رو به رشد خود صعود ۵ پله‌ای داشت و با ۲۲۵.۱۵ امتیاز تا رده یازدهم بالا آمد. غزل سلطانی با کسب ۹۱.۸۷ امتیاز در جایگاه ۵۱ قرار گرفت. در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی با کسب ۴۰۰.۳۳ امتیاز و یک پله صعود در جایگاه چهارم جای گرفت. زهرا شیدایی با ۶۱.۶۰ امتیاز در رتبه ۶۳ ایستاد؛ نسترن ولی زاده نیز با کسب ۵۴.۳۰ در جایگاه ۷۵ قرار گرفت. ملیکا میرحسینی در وزن ۶۷- کیلوگرم به رتبه ۴۵ رفت؛ سیده نرگس میر نورالله‌ی با ۹۷.۴۴ امتیاز در رده ۴۴ وزن خود قرار گرفته است. در وزن ۶۷+ کیلوگرم، اکرم خدابنده با ۵۸.۷۹ امتیاز در رتبه ۴۹ قرار گرفت و زهرا پوراسماعیل نیز با ۴۹.۷۲ امتیاز در رتبه پنجاه و پنجم رنکینگ المپیکی قرار دارد. آناهیتا توکلی با کسب ۲۰.۶۴ امتیاز در رده ۹۹ قرار گرفت.

نکته مهم در مورد رنکینگ جدید اعلام شده از سوی سایت فدراسیون جهانی اینکه مهدی حاج موسایی با نفر پنجم وزن خود ۲۵.۷۸ و مهران برخورداری با نفر پنجم وزن خود ۴۴.۳۵ امتیاز فاصله داشتند که در صورت اعزام به رقابت‌های نهایی گرندپری در منچستر، با توجه به نتایج ثبت شده در روز نخست، حاج موسایی با سه پیروزی و کسب عنوان پنجم و مهران برخورداری با کسب مدال برنز می‌توانستند سهمیه حضور در بازی‌های المپیک را کسب کنند.