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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی البرز خبر داد؛

افزایش مراجعه مردم البرز به مراکز درمانی با تشدید آلودگی هوا

افزایش مراجعه مردم البرز به مراکز درمانی با تشدید آلودگی هوا

کرج- رییس مرکز فوریت‌های پزشکی البرز اعلام کرد: با توجه به تشدید آلودگی هوا مراجعه مردم این استان به مراکز درمانی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی گفت: با توجه به تشدید آلایندگی هوا و کاهش دما در این روزها شاهد افزایش ۲۰ درصدی مراجعه بیماران قلبی و عروقی و مبتلایان به آنفلوانزا به مراکز بهداشتی و درمانی استان البرز هستیم.

وی ادامه داد: بیشترین مراجعه افراد به مراکز درمانی بیماران مبتلا به آنفلوانزا هستند که توصیه می‌شود مردم پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

مهدوی با تاکید بر استفاده مردم از ماسک افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان ضروری است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز تاکید کرد: رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست‌ها با صابون ضروری است ضمن آنکه افراد هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی خود را بگیرند.

وی ضمن بیان این نکته که تمام ۹۰ پایگاه اورژانس البرز در حالت آماده باش هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ نفر نیروی انسانی اورژانس به همراه ۱۳ دستگاه موتورلانس، ۹۰ دستگاه آمبولانس ،۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی البرز آماده خدمات رسانی به بیماران شده‌اند.

هوای استان البرز طی هفته گذشته تاکنون در وضعیت ناسالم قرار دارد و به همین دلیل امروز آموزش مراکز دبستانی استان غیر حضوری شد.

کد مطلب 5956194

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خب مرزتون چیه متوسطه دوم را تعطیل نمیکنید ما آب شش داریم لعنت خدایان بر شما باد

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