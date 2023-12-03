افزایش مراجعه مردم البرز به مراکز درمانی با تشدید آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی گفت: با توجه به تشدید آلایندگی هوا و کاهش دما در این روزها شاهد افزایش ۲۰ درصدی مراجعه بیماران قلبی و عروقی و مبتلایان به آنفلوانزا به مراکز بهداشتی و درمانی استان البرز هستیم.

وی ادامه داد: بیشترین مراجعه افراد به مراکز درمانی بیماران مبتلا به آنفلوانزا هستند که توصیه می‌شود مردم پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

مهدوی با تاکید بر استفاده مردم از ماسک افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان ضروری است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز تاکید کرد: رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست‌ها با صابون ضروری است ضمن آنکه افراد هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی خود را بگیرند.

وی ضمن بیان این نکته که تمام ۹۰ پایگاه اورژانس البرز در حالت آماده باش هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ نفر نیروی انسانی اورژانس به همراه ۱۳ دستگاه موتورلانس، ۹۰ دستگاه آمبولانس ،۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی البرز آماده خدمات رسانی به بیماران شده‌اند.

هوای استان البرز طی هفته گذشته تاکنون در وضعیت ناسالم قرار دارد و به همین دلیل امروز آموزش مراکز دبستانی استان غیر حضوری شد.