مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توصیههایی جهت پیشگیری و کنترل بیماری هاری، بیان کرد: هاری نوعی عفونت ویروسی دستگاه اعصاب مرکزی است که قابل انتقال بین حیوان و انسان بوده و معمولاً به واسطه گزش حیوان هار به انسان منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه در صورت بروز علائم بیماری هاری در انسان، متأسفانه همیشه کشنده است، افزود: اما خوشبختانه با وجود کشندگی بالای بیماری، در صورت انجام تمامی مراحل پیشگیری و درمان میتوان از ابتلاء به هاری پیشگیری کرد
اسدی پور پیشگیری از بیماری هاری را شامل شستوشوی صحیح محل گزش با آب و صابون و مواد ضدعفونی کننده، واکسیناسیون و تزریق به موقع سرم ضدهاری عنوان کرد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بم در خصوص انتقال بیماری از حیوان به انسان و یا حیوان دیگر نیز اظهار کرد: ویروس هاری هنگام گزش و از طریق بزاق حیوان هار به حیوان دیگر و یا انسان، با خراش پوستی، چشم و غشاهای مخاطی دهان وارد بدن انسان شده و باعث بروز بیماری در انسان میشود.
اسدی پور در خصوص نشانههای بیماری هاری در حیوانات گفت: سگها بیشتر از بقیه در معرض خطر هستند و علائم در سگها شامل رفتار غیرطبیعی، اضطراب غیرعادی، افزایش تحریک پذیری و بیاشتهایی است.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین طی یک تا دو روز، علائم اضطرابی حیوان افزایش یافته و حالت تهاجمی به خود میگیرد که در این صورت تمایل شدیدی به گاز گرفتگی اشیا، حیوانات و انسانها حتی صاحب خود، نشان میدهد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بم یادآور شد: در بروز بیماری هاری اغلب حیوان خود را نیز گاز گرفته و زخمهای شدیدی در بدن خود ایجاد میکند.
اسدی پور گفت: متأسفانه در سالهای اخیر موارد حیوان گزیدگی در کشور به علت افزایش تعداد سگهای ولگرد در شهرها و روستاها، رو به افزایش بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه اقدامی جدی برای جمع آوری سگهای ولگرد انجام نشود، پیشگیری و مقابله با حیوان گزیدگی و کنترل بیماری هاری، روز به روز دشوارتر خواهد شد.
اسدی پور در پایان از شهروندان خواست در صورتی که سگ یا گربه نگهداری میکنند باید هر ساله آنها را نسبت به بیماری هاری واکسینه کنند.
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