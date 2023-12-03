همکاری ایران و کوبا در حوزه سلامت؛ از تولید واکسن تا درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سفر رئیس جمهور کوبا به ایران، نگاهی به همکاریهای دو کشور در حوزه سلامت داریم.
بهرام عیناللهی وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که ایران و کوبا در بعد فناوریهای نوین همکاری مشترک داشتهاند، گفت: این همکاریها از تولید واکسن هپاتیت B شروع شد و تا تولید واکسن کووید ۱۹ ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه وضعیت کوبا از نظر شبکه بهداشتی مناسب است، افزود: همکاریهای دیرینهای را با کوبا از اوایل انقلاب اسلامی ایران تاکنون در حوزه ایجاد شبکههای بهداشتی در کشور داشتیم.
عین اللهی با بیان اینکه کوبا یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه تولید واکسن است، ادامه داد: در زمینه کنترل و تولید واکسنهای کرونا هم انستیتو پاستور ایران با کشور کوبا همکاریهای خوبی را آغاز کرد. یکی از کارهای خوبی که در این دوران انجام شد، این بود که تکنولوژی تولید واکسن را از این کشور وارد ایران کردند.
وزیر بهداشت از تداوم همکاری میان ایران و کوبا در حوزه تولید واکسنهای جدید خبر داد و گفت: ما مسئول کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و کوبا هستیم و به این دلیل همکاریهای خود را با این کشور ادامه میدهیم.
عین اللهی گفت: بر اساس این تفاهم نامهها ما قصد داریم میزان و نوع واکسنهایمان را افزایش دهیم تا بتوانیم واکسنهای جدیدتری را تولید کنیم. در همین جهت یک سری مبادلات تجاری با این کشور داریم و واکسنهای تولیدی را جز مبادلات تجاری خود قرار میدهیم؛ لذا با پیشنهاد انستیتو پاستور ایران و موافقت وزارت بهداشت کوبا، سعی در تولید واکسنهای پیشرفته در کشور داریم و بیشتر هم دنبال این هستیم که انتقال تکنولوژی صورت بگیرد و فقط منتهی به بحث واردات واکسن نیست. همان طور که در دوران کرونا انتقال تکنولوژی انجام گرفت، امیدوار هستیم که در باقی واکسنها هم این کار انجام شود.
وزیر بهداشت افزود: همچنین بر اساس توافقنامه دو کشور، داروهای برخوردار از فناوری بالا به خصوص در درمان سرطان با همکاری ایران و کوبا تولید میشود.
در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی به کوبا در تابستان ۱۴۰۲، رئیس جمهور از خط تولید کارخانه واکسنسازی مرکز (CIGB) در هاوانا بازدید و با مدیران این کارخانه دیدار و گفتگو کرد.
در جریان بازدید رئیس جمهور، واحدهای تولیدی واکسن هپاتیت B، سرطان ریه و واکسن کووید ۱۹ به نمایش گذاشته شد.
در آن بازدید، مدیرعامل کارخانه CIGB گفت: ما آمادگی داریم فناوریهای جدید خود را با ایران مبادله کنیم.
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