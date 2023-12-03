به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند کاربردهای مختلف پوسته برنج پس از برداشت در حال بررسی است، اما این ماده هم اکنون سوزانده می‌شود یا در زمین‌های زباله دفن می‌شود و در بهترین حالت از آن کامپوست ساخته می‌شود. اما به زودی پوسته برنج با روزنامه‌های دور ریز ترکیب می‌شود تا یک عایق حافظ محیط زیست تولید شود.

به طور معمول موادی مانند فایبرگلاس ریسیده شده و فوم پلی استایرن منبسط شده برای ساخت عایق به کار می‌روند. این مواد از رزین های مشتق شده از نفت به کار می‌روند. به همین دلیل گروه‌های مختلف مشغول بررسی جایگزین‌های حافظ محیط زیست هستند. اگر این مواد جایگزین از دور ریز نیز ساخته شوند، بهتر خواهد بود.

گروهی از محققان دانشگاه فناوری پاناما به رهبری ناکاری مارین کالوو از پوسته برنج استفاده کردند. این ماده به طور وسیع در مناطق حومه‌ای پاناما وجود دارد. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها انبوهی از روزنامه‌های قدیمی نیز برای بازیافت وجود دارند.

محققان برای ساخت عایق پوسته برنج و روزنامه را رشته رشته کردند تا سلولز کاغذ را استخراج کنند. در مرحله بعد پوسته برنج و سلولز با چسب، به عنوان پیوند دهنده و بوره برای مقاومت در برابر آتش سوزی و قارچ در سه نسبت مختلف ترکیب شدند.

بوره ملح سفید و خشک و بلورین به فرمول na۲b۴o۷ است که مزه قلیایی دارد و در جوشکاری و شیشه سازی و غیره به کار می‌رود. در هر سه نسبت ترکیب مواد قابلیت رسانایی گرما، قدرت کشش بدون شکنندگی و قدرت تحمل فشار مشاهده شد.

تحقیقات بیشتر روی ارزیابی نسبتی از مواد متمرکز خواهد بود که عایق در شرایط مختلف تجزیه می‌شود. علاوه بر آن قابلیت عایق برای جلوگیری از فرار گرما از خانه‌ها نیز آزمایش می‌شود. محققان کاربردهای این مواد در صنایع دیگر مانند پنل‌های ساختمانی و بسته بندی حافظ محیط زیست را بررسی کردند.

*محمدحسام حیدرزاده