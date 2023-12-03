پیکر مطهر سردار شهید «حسن اکبری» به اردبیل بازگشت+عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از پیکر شهید والامقام سردار شهید «حسن اکبری» ساعت هشت صبح در میدان شهید غفور جدی اردبیلی (ایثار) در اردبیل، برگزار و مراسم وداع با پیکر این شهید نیز ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله اردبیل برگزار شد.

مراسم تدفین و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید والامقام هم بعد از ظهر فردا در روستای قره‌تپه شهرستان نیر برگزار خواهد شد.

سردار شهید حسن اکبری اردبیلی که با ۵۵ درصد جانبازی از یادگاران دوران دفاع مقدس بود در آذرماه سال ١٣٩۵ در حال پاکسازی منطقه تدمر در حومه شهر حلب (خان طومان) سوریه مورد اصابت چندین گلوله توپ داعش قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید حسن اکبری با اصالتی از روستای قره‌تپه شهرستان نیر در ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ در جنوب شهر تهران، چشم به جهان گشود، پدر و مادرش با زحمت فراوان و با کسب روزی حلال مشغول بزرگ‌کردن ۱۰ فرزند بودند؛ پدر و مادر قدکشیدن فرزندان را هر روز در کنار انواع مشکلات می‌دیدند تا اینکه در سال ۱۳۵۹ جنگ تحمیلی شروع شد.

حسن اکبری طی حضور چندباره در جبهه، به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و جانباز ۵۵ درصد شد و برادر دیگرش نیز جانباز ۲۵ درصد دفاع‌مقدس شد.

در خلال جنگ تحمیلی، حسن اکبری در سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی استخدام شد او دوره‌های تکاوری، چتربازی، جنگ‌های چریکی، اسلحه‌شناسی و خنثی‌سازی بمب و انواع مین‌ها را آموخت سپس در دانشگاه امام حسین (ع) با درجه استادی مشغول به تدریس دانشجویان در رشته دافوس گردید.

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