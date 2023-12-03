کشورهای جنوبی خواهان ترانزیت از مسیر ایران به روسیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سرایی مدیرکل ترانزیت و موافقتنامههای سازمان بنادر و دریانوردی امروز (۱۲ آذر) در نشست خبری با اشاره بر اینکه کریدور شمال-جنوب برای ترانزیت کشور حائز اهمیت است، گفت: طبق سالهای گذشته به سازمان بنادر و دریانوردی اثبات کردیم که همگام با سیاستهای کلی نظام کشور گام خواهیم برداشت. یکی از بحثهای اساسی این روزها ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور در ۹ است؛ در هریک از بندها بخشهای غیردولتی و اتحادیهها میتوانند نقش راهبردی در مسیر داشته باشند.
مدیرکل ترانزیت و موافقتنامههای سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی موجب اجرای سیاستها خواهد شد. طی مذاکرات گذشته برای توسعه روابط با کشورهای همسایه شاهد موفقیتهای چشمگیری بودیم. کشورهای جنوبی حاشیه خلیجفارس خواهان ترانزیت از ایران به روسیه هستند و از سوی دیگر با کشور روسیه مذاکراتی انجام شد و انتظار میرود تا بتوانیم این نقش را در این مسیر ایفا کنیم. ایران به عنوان یک پل برای اتصال کشورهای جنوبی به کشورهای شمالی حائز اهمیت خواهد بود.
وی ادامه داد: کریدور شمال-جنوب صرفاً به این کشورها محدود نخواهد بود و با اجرای چنین همایشهای بینالمللی قطعاً شاهد درهای جدید از ترانزیت در داخل کشور خواهیم بود. البته در داخل کشور حمل و نقل چندوجهی داریم، به هر حال موضوع ترانزیت بحثی چندوجهی و نیازمند هماهنگی گسترده است، در حمل و نقل باید دادهها و اسناد به صورت تبادل الکترونیک جابهجا شود و قطعاً اگر نگاه لجستیکی در کشور جا بیفتد، توسعه در این بخش به سرعت خواهد بود.
سرایی خاطرنشان کرد: تعرفهها در چابهار رقابتی است و بیش از سهم سال گذشته در این بندر، فعالیت دریانوردی داریم. هندیها در فاز یک بندر چابهار حضور دارند اما این مانع حضور بقیه شرکتها و کشورهای در فازهای بعدی سرمایهگذاری چابهار نیست و آماده جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی هستیم. نقش فعال هند و روسیه در کریدور شمال-جنوب به تسهیلاتی که ما برای آنها فراهم میکنیم، مرتبط است. هر چه تسهیلات در کریدور شمال جنوب فراهم کنیم، کشورهای ذینفع ترجیح بیشتری برای استفاده از مسیر دارند.
این مسئول افزود: قطعاً هر چه در کریدور شمال-جنوب بتوانیم تسهیلات ایجاد کنیم، تمام کشورهای ذیربط ترجیح خواهند داد از این مسیر تردد داشته باشند. در این راستا هماهنگیهای خوبی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی شکل گرفته است.
سرایی تصریح کرد: مسیر ریلی رشت آستارا در راهاندازی کریدور شمال - جنوب اهمیت دارد و در ۹ بند سیاستهای ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب، بند ۸ در توسعه دریامحور افزایش سهم کشور از حملونقل دریایی در ترانزیت اشاره شده که در عین حال که همه مسیرهای موجود در جهت توسعه ترانزیت کشور هستند و در حال حاضر ترانزیت در کشورهای همسایه در بالاترین سطح پیگیری میشود تا اگر نیاز به هموارسازی مسیر بهلحاظ دیپلماسی وجود داشته باشد، انجام شود.
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