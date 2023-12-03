مادر شهید مفقودالاثر پارس آبادی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حکمناز احمدی مادر شهید مفقود الاثر جعفر قلی جعفری از روستای آغدام شهرستان پارس آباد به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر فداکار و مومنه پس از ۴۲ سال چشم انتظاری فرزند، امروز صبح با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مسئولین محلی در شهرستان پارس آباد برگزار، و بر دستان مردم ولایی و عاشورایی این دیار تشییع شد.

این مادر شهید سال‌ها در انتظار پیکر شهید خود جعفرقلی جعفری بود، اما به وصال دیدار او نرسید.

شهید جعفرقلی جعفری در سال ۱۳۶۰ در موسیان به شهادت رسیده که هنوز پیکر این شهید عزیز مفقودالاثر است.