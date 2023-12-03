  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

فرماندار اصفهان مطرح کرد؛

بهره‌مندی بیشتر از حضور شهدا با تشکیل کمیته‌های دانش‌آموزی

بهره‌مندی بیشتر از حضور شهدا با تشکیل کمیته‌های دانش‌آموزی

اصفهان-فرماندار اصفهان گفت: به منظور برنامه‌ریزی و بهره‌مندی بیشتر از حضور شهدا در این ایام باید کمیته دانش آموزی در سطح مدارس، مراکز دانشگاهی، مساجد، محلات و هیئت مذهبی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی ظهر یکشنبه در نشست ستاد برنامه‌ریزی و بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام، اظهار کرد: هر موقع رسانه‌های بیگانه در کشور ما موج ناامیدی را منتشر می‌کنند، خداوند نور امیدی می‌فرستد تا به ملت امید دهد و انقلاب اسلامی را تقویت کند.

وی افزود: امسال در ایام شهادت حضرت زهرا (س) نیازمندیم دست خود را به سمت حضرت زهرا (س) و شهدای گمنام دراز کرده و از ایشان استمداد کنیم و بر این باور هستیم که شهدای گمنام می‌توانند تحول ایجاد کنند.

فرماندار اصفهان عنوان کرد: حضور شهدا گامی مؤثر و توشه‌ای ارزشمند برای اتصال دل‌های مردم به سمت مسیر شهدا و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته دانش آموزی در سطح مدارس، مراکز دانشگاهی، مساجد، محلات و هیئت مذهبی به منظور برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای استفاده از فیوضات این شهیدان شد و گفت: برای بهره‌مندی بیشتر باید برنامه‌ریزی صورت گیرد که از حضور شهدا در ابعاد معنوی و سیره زندگی آنها بهترین استفاده را برد.

کد مطلب 5956461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها