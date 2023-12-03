تالاب گاوخونی لب تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جریان آب زاینده‌رود ساعت هفت صبح امروز یکشنبه دوازدهم آذرماه به تالاب بین المللی گاوخونی رسیده است.

بامداد چهارشنبه گذشته همزمان با کاهش خروجی سد زاینده رود برای توزیع آب کشاورزی برای شرق و غرب اصفهان، دریچه‌های سد رودشتین در فاصله یکصد کیلومتری تالاب گاوخونی بازگشایی شد تا زهاب‌های ذخیره شده کشاورزی به سمت تالاب طی سه روز رهاسازی شود.

اگر چه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در زمان بازگشایی سد رودشتین اعلام کرده بود که حجم آب به میزان ۲۵ مترمکعب رهاسازی شده و تا روز جمعه دهم آذر به تالاب گاوخونی خواهد رسید اما به دلیل حجم کم آب و نبود پشتوانه‌ای برای آن در پایین دست آبی در تاریخ یاد شده آبی به تالاب نرسید. ورودی آب به بند شاخ کنار تا عصر روز جمعه ۵۰ لیتر بر ثانیه پساب فاضلاب جنوب اصفهان و زهاب کشاورزی بود.

اما با رهاسازی مجدد آب از سمت سد نکوآباد مبارکه و پشتوانه جریان حداقلی آب از سد زاینده‌رود در رودخانه از روز گذشته، در نهایت بامداد امروز یکشنبه آب رهاسازی شده از بند شاخ کنار عبور کرد و به تالاب بین المللی گاوخونی رسید.

تالاب بین المللی گاوخونی با ۴۷ هزار هکتار وسعت در جنوب شرق استان اصفهان واقع است.