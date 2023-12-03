طنین صدای پای آب در تالاب گاوخونی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- ندا سپاهی: جریان زاینده‌رود پنج روز پس از رهاسازی آب از سد رودشتین عصر یکشنبه ۱۲ آذر به بند شاخ کنار ورودی تالاب بین المللی گاوخونی گاوخونی رسید.

حجم ورودی آب در ایستگاه هیدرومتری بند شاخ کنار ۹ مترمکعب بر ثانیه در عصر امروز بود.

بنا به گفته احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، جریان آب رهاسازی شده از بندهای آبشار، نکوآباد و رودشتین و جریان حداقلی رودخانه به سمت تالاب گاوخونی طی چهار - پنج روز آینده ادامه دارد و طبق وعده شرکت آب منطقه‌ای اصفهان قرار است در این نوبت رهاسازی آب بین پنج تا ۱۰ میلیون مترمکعب به تالاب برسد که احتمالاً ۱۵ تا ۲۰ درصد از پهنه ۴۷ هزار هکتاری گاوخونی آبگیری و مرطوب شود.

اسفند سال گذشته نیز حدود هشت میلیون مترمکعب از محل سیلاب و سرریز رودخانه شور دهاقان و آب بین حوضه به تالاب بین المللی گاوخونی رسیده بود.

نیاز آبی تالاب بین المللی گاوخونی در سال‌های خشکسالی ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال تعیین شده است.