به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از سامانههای جدید فناوری پرتودهی با حضور «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی، «سیدپژمان شیرمردی» معاون سازمان و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها و جمعی از مدیران صنعت هستهای، در سازمان انرژی اتمی برگزار شد.
سامانه تابشی مایکروویو «آیریک طیف» با هدف آنالیز اتمی مواد برای نخستین مرتبه در جهان و با پیشرفتهترین فناوری روز دنیا توسط متخصصان شرکت توسعه کاربرد پرتوها ساخته شده است. در سامانه تابشی مایکروویو «آیریک طیف» برای نخستینبار از یک چشمه مایکروویو فوق چگال و نقطهای در دمای چندین هزار درجه بهمنظور گسیل تابش اتمی مواد استفاده شده است.
این سامانه قابلیت تجزیه و تحلیل همزمان و سریع چندین عنصر را بدون توجه به سطوح غلظت آنها و با دقت بالا ارائه میکند و در بخشهایی نظیر زیست محیطی، دارویی، غذایی، شیمیایی و سایر صنایع مختلف دارای کاربردهای فراوان است.
بومیسازی سامانه پرتودهی خودحفاظ گامای بهبودیافته برای حذف آفات
همچنین امروز از سامانه بومیسازیشده پرتودهی خودحفاظ گامای بهبود یافته برای حذف آفات محصولات کشاورزی رونمایی شد. در سامانه پرتودهی خودحفاظ گامای بهبود یافته از پرتوهای گامای ساطع شده از رادیوایزوتوپ صنعتی کبالت -۶۰ استفاده شده که این پرتوها جایگزین مناسب و مطلوبی نسبت به سایر روشهای سالمسازی و آفت زدایی بهشمار میآید.
این سامانه با قابلیت پرتودهی محصولات کشاورزی فلهای نظیر غلات و حبوبات باعث گندزدایی، کنترل جوانهزنی وکاهش آفات انباری شده و زمان انبارمانی محصولات را از طریق کاهش بار میکروبی و نابودی میکروارگانیسمهای فاسد کننده مواد غذایی افزایش میدهد.
روش پرتودهی نسبت به سایر روشهای آفتزدایی از قبیل استفاده از سموم، آفتکشهای شیمیایی و … دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله میتوان به قابلیت اطمینان بالا، نفوذپذیری، سهولت و سادگی بهکارگیری، انجام سریع و پیوسته فرآیند، قابلیت انجام برای تجهیزات بستهبندی شده و نداشتن هیچگونه باقیمانده مضر بعد از فرآیند اشاره کرد.
گفتنی است؛ شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران با هدف افزایش امنیت غذایی اقدام به طراحی، ساخت و بومیسازی سامانه پرتودهی خودحفاظ گاما کرده و قادر است نسبت به تولید و بهرهبرداری از این دستاورد در سراسر کشور اقدام کند.
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