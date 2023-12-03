  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران:

۱۲۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات در مازندران توزیع می شود

۱۲۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات در مازندران توزیع می شود

بهشهر- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از توزیع هزار و ۲۳۰ بسته معیشتی بین افراد نیازمند از محل نیات موقوفات در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر یکشنبه در حاشیه توزیع بسته معیشتی از محل نیات موقوفات در بهشهر با بیان اینکه طرح قرار دوازدهم به نام حضرت ولی عصر (عج) در دوازدهم هر ماه در استان اجرایی می‌شود، گفت: این طرح امروز در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا و در همین راستا هزار و ۲۳۰ بسته معیشتی بین افراد کم‌برخوردار جامعه توزیع خواهد شد.

مهدی نعمت‌اللهی رئیس نیز در این مراسم با اشاره به توزیع ۲۵۵ بسته معیشتی در این شهرستان در راستای طرح قرار دوازدهم، بیان کرد: این بسته‌ها به هیأت امنا بقاع متبرکه شهرستان بهشهر تحویل داده شد تا در قالب مراکز افق بین نیازمندان مجاور امامزادگان و بقاع متبرکه توزیع شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر ارزش هر بسته معیشتی را یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این طرح برای ماه‌های آینده هم تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 5956488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها