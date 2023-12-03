۱۲۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات در مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر یکشنبه در حاشیه توزیع بسته معیشتی از محل نیات موقوفات در بهشهر با بیان اینکه طرح قرار دوازدهم به نام حضرت ولی عصر (عج) در دوازدهم هر ماه در استان اجرایی می‌شود، گفت: این طرح امروز در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا و در همین راستا هزار و ۲۳۰ بسته معیشتی بین افراد کم‌برخوردار جامعه توزیع خواهد شد.

مهدی نعمت‌اللهی رئیس نیز در این مراسم با اشاره به توزیع ۲۵۵ بسته معیشتی در این شهرستان در راستای طرح قرار دوازدهم، بیان کرد: این بسته‌ها به هیأت امنا بقاع متبرکه شهرستان بهشهر تحویل داده شد تا در قالب مراکز افق بین نیازمندان مجاور امامزادگان و بقاع متبرکه توزیع شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر ارزش هر بسته معیشتی را یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این طرح برای ماه‌های آینده هم تداوم خواهد داشت.