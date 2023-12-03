به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان حلقه‌های میانی فرهنگی استان خوزستان تصریح کرد: افراد حاضر در این جلسه فعالان جبهه فرهنگی هستند که در زمینه‌های مختلف فرهنگی مثل نوجوانان، اعتقادی، رسانه‌ای، سبک زندگی، بانوان و… فعالیت می‌کنند، به عبارتی مسئولان حلقه‌های میانی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه هر سازمان برای بزرگ شدن باید محو شود و کارها را به مردم بسپارد، بیان کرد: فعالیت‌هایی که در این جلسه نام برده شده توسط این افراد انجام شده است و ما در اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان قصد داریم، وارد کار عملیاتی نشویم و کارها را به مردم، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردم نهاد بسپاریم.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ با بیان اینکه توان دستگاه‌های دولتی محدود است، تصریح کرد: برای رفع این محدودیت باید از ظرفیت گروه‌های مردمی استفاده کرد و ما خوشحال هستیم که این گروه‌های فرهنگی و مذهبی در استان چند برابر ظرفیت یک دستگاه دولتی در کار هستند و فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ رویداد ملی در این اداره کل در حال انجام است، تصریح کرد: یکی از این رویدادها، سوگواره «پایتخت موکب‌ها» است که در موضوع اربعین اقدام به فراخوان جمع‌آوری آثار می‌کند و از برترین‌ها تقدیر می‌شود. این رویداد در حد وسیعی اجرا شد و حتی آثاری از آمریکا و انگلیس در موضوع اربعین برای این سوگواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های ملی در سطح ملی «رویداد سبک زندگی» است که فعالیت‌های مهمی را در دست انجام دارند و موسساتی را که در بحث سبک زندگی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، شناسایی کرده‌اند تا آنها را توانمندتر کنند.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید بدانند که ظرفیت‌های مردمی رقیب ما نیست و باید از این ظرفیت در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی استفاده کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به راه اندازی مرکز رسانه تبلیغات اسلامی در اهواز بیان کرد: این مرکز متعلق به جبهه انقلاب اسلامی است و هر کس توان دارد که کار فرهنگی کند، این مرکز را در اختیارش قرار می‌دهیم.