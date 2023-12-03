زن مواد فروش با ۱۲۳ بسته هروئین در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسین بساطی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط مأموران انتظامی این فرماندهی مشخص شد زنی ۶۷ ساله در یکی از محلات سطح حوزه استحفاظی شهرستان اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کند که بررسی موضوع جهت شناسایی محل اختفا این فرد در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران پلیس پس از شناسایی محل حضور این شخص به محل مورد نظر اعزام و در عملیاتی ضربتی موفق شدند وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او تعداد ۱۲۳ بسته هروئین آماده فروش را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.