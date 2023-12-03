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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

زن مواد فروش با ۱۲۳ بسته هروئین در اصفهان دستگیر شد

زن مواد فروش با ۱۲۳ بسته هروئین در اصفهان دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری زنی مواد فروش و کشف ۱۲۳ بسته هروئین در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ حسین بساطی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط مأموران انتظامی این فرماندهی مشخص شد زنی ۶۷ ساله در یکی از محلات سطح حوزه استحفاظی شهرستان اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کند که بررسی موضوع جهت شناسایی محل اختفا این فرد در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران پلیس پس از شناسایی محل حضور این شخص به محل مورد نظر اعزام و در عملیاتی ضربتی موفق شدند وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او تعداد ۱۲۳ بسته هروئین آماده فروش را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5956508

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    نظرات

    • مرثضی IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      16 3
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      سلام بعداز67سال پاهاش لب گور وملت رابیچاره میکنددست نیرو انتظامی دردنکند
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 5
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      بسیار عالی دمتون گرم
    • رسول IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      5 6
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      فقط دار مجازات برا این عوضی میمونه.با زندگی یه عده جوان بازی کند واونارا معتاد کند.
    • آرزو IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 15
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      کجابوده تواصفهان والله الان محله هاوپارکهاازین آدمای پولپرستوخودخواه پره جمعشون کنیدخداوکیلی بهشت بشه ایران حیفه
    • احمدی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      1 5
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      اثرات زن زندگی آزادی
    • امین مرادی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      5 9
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      سلام دورودبرزحمتکشان نیروی انتظامی امثال این موادفروش های که هیچی براشون مهم نیست روباید صدباراعدام کرد.
    • علی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      0 0
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      متشکریم از نیروی انتظامی ولی تلاش بیهوده فردا صبح آزاد میشه متاسفانه از دادگاه بی عدالت👌👌

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