برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند ۱۷ آذرماه در تالار شهر شهرداری کاشان برگزار شده و برندگان بخش‌های مختلف اعلام می‌شود.

در هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند ۵۰ مجموعه مستند به دبیرخانه ارسال و ۱۵ مجموعه به بخش مسابقه راه یافته است که سعید رشتیان، جواد قارایی و مهدی بخشی مقدم داوران بخش «مجموعه مستند» را بر عهده داشتند.

این جشنواره علاوه بر بخش «مجموعه مستند» در بخش‌های «فیلم مستند»، «عکس مستند» و «مستندنگاری» به دبیری یاسر فریادرس به همت شبکه مستند سیما و با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت برگزار شده و مراسم اختتامیه در کاشان با معرفی افراد برگزیده به کار خود پایان می‌دهد.

شایان ذکر است از ۶۰۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره، ۶۹ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند که از این تعداد ۱۹ مستند بلند، ۲۳ مستند نیمه‌بلند و ۲۷ مستند کوتاه هستند.

این مستندها در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، حیات وحش، مقاومت، مذهبی و زندگینامه‌ای تولید شده‌اند.

حضور مستندسازان جوان از دیگر ویژگی‌های این جشنواره است.