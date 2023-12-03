به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در چهارمین وبینار سراسری اقشار اثرگذار مردم با موضوع انتخابات که ظهر یکشنبه به میزبانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد، جمهوریت و مردم ‎سالاری را یکی از محوری‌ترین موضوعاتی دانست که اساس و زیربنای انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهد و اظهار کرد: در پنج نقطه از قرآن کریم، ذات اقدس پروردگار تأکید می‌کند که «لا حُکْمَ إلاّ للهِ» یعنی حاکمیت از آن خداست. با این حال، با حفظ حاکمیت الله این مردم هستند که باید امورات خود را اداره کنند و حاکمیتی در راستای تحقق خواست و دین خدا تشکیل بدهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: خدایی که اساس حاکمیت و ولایت به او مربوط است، همان خدا مردم را مأمور کرده خودشان امور خود را اداره کنند. مصداق بارز تبیین این موضوع نیز حدیث مشهور نبی مکرم اسلام (ص) است که فرمود «مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» یعنی هرکس امورات خود را مدیریت کند در حالی که به چالش‌های مسلمانان بی‌تفاوت باشد، مسلمان نیست و بنابراین، این‌طور نمی‌شود کسی مداومت بر نماز و روزه و اعمال عبادی داشته باشد اما با خود بگوید من به کار جامعه اسلامی کاری ندارم. رسول خدا (ص) این فرد را غیرمسلمان می‌داند یعنی فردی که شاید به همه امورات عبادی و فردی دین هم پایبند بوده اما بی‌تفاوتی او نسبت به احکام اجتماعی، حتی او را از حیطه مسلمانی خارج می‌کند.

مشارکت در انتخابات، یک تکلیف شرعی است

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات به‌عنوان یک تکلیف شرعی خاطرنشان کرد: در همه اندیشه‌های فرآوری‎شده لیبرال دموکراسی، مشارکت در انتخابات به‌عنوان حق مردم تعریف می‌شود که انسان‌ها می‌توانند در آن شرکت بکنند یا نکنند اما در نظام اسلامی، رأی دادن یک حق منبعث از تکلیف و حقی است که مردم مکلف به مشارکت در آن هستند.

علم الهدی ادامه داد: مردم باید مشارکت و دخالت داشته باشند. انقلاب اسلامی شرایطی را فراهم کرده که نه‌فقط در اعلام نظر بلکه حتی در امورات اجرایی هم مردم بتوانند اعمال‌نظر و سلیقه کنند. این موضوع در بسیاری از نظام‌های حاکمیتی جهان وجود ندارد و معدود حکومت‌هایی که چنین آزادی عملی به مردم خود داده‌اند، خود را مهد دموکراسی و تمدن معرفی می‌کنند.

باید از جمهوریت نظام پاسداری شود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: در این شرایط، این نظام مردمی، پاسداری خاص می‌خواهد. اگرچه با حصن و حصار محکم حاکمیت الله، هیچ‌کس نمی‌تواند به این نظام نفوذ و در تصمیمات بر خواسته از اراده ولایت دخالت کند و مسئله رهبری، یک موضوع مؤید از طرف حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج) است اما مهم است بصیرت مردم و درایت عوامل دخیل، محافظت کاملی برای اصل جمهوریت در این نظام فراهم کند.

وی تأکید کرد: اگر قرار باشد شما یک مبلغ ناچیز را به فردی بسپارید که آن را مثلاً به بانک ببرد، اولاً جست وجو می‌کنید که این را به فرد صالحی بسپارید و دوماً خودتان هم اگر بتوانید در این مأموریت به او کمک کنید، همه کار می‌کنید تا امانت به‌سلامت به مقصد برسد. این را بدانید. وجود مقدس امام زمان (عج) همه امت را به ولی‌فقیه سپرده است و هر دو موضوع اینجا نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که حضرت تدبیر می‌کند تا شایسته‌ترین فرد، عهده‌دار امور شود و در مأموریت رهبری جامعه تا زمینه‌سازی برای ظهور، خود حضرت مؤید ولی‌فقیه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه پاسداری از مردم‎سالاری، مهم‌ترین مسؤولیت نیروی انتظامی است، گفت: اگر حدود و شرایطی در قانون تعیین‌شده تا سن رأی برای رأی‌دهندگان یا دستورالعمل خاص برای سنجش صلاحیت نامزدها در دستور کار قرار بگیرد، دلیلش این است که جمهوریت نظام با خلوص کامل مردمی تعیین شود و هیچ جریان نفاق و معاندی نتواند در ساختار سیاسی کشور نفوذ کند.

عزت ملت ایران، مرهون مجاهدت فراجا

وی بیان کرد: به‌موازات این، عزیزان ما در نیروی انتظامی، مسئولیت پاسداری از مردم‎سالاری را بر عهده دارند. شما بزرگوارانی که در نهاد مقدس فراجا با همه توان و در ابعاد مختلف مشغول فعالیت هستید، باید به این نکته توجه داشته باشید که خدمات شما در یک بخش عمده و محوری مربوط به حوزه‌های مردمی است و به‌عنوان مصداق عینی و عملی خدمت به مردم تعریف می‌شود اما بخش دیگری از خدمات مجاهدانه شما به‌صورت مستقیم نافع برای اصل نظام است زیرا دوام و قوام هر نظام حاکمیتی به تأمین امنیت آن بستگی دارد و در ایران اسلامی هم با حاکمیت نایب برحق امام زمان (عج)، این خدمت با هیچ عمل خیر دیگری قابل‌مقایسه نیست.

علم‌الهدی گفت: عزت امروز ملت شریف ایران مرهون همین مجاهدت‌هایی است که عاملان تأمین نظم و امنیت در فراجا از خود نشان می‌دهند. اینکه همه دشمنان به وحشت افتاده‌اند و متمرکز بر اسلام‎زدایی هستند تا از پیشرفت دین خدا جلوگیری کنند، به برکت همین فداکاری است تا سپاه امام زمان (عج) پیش از ظهور حضرت تشکیل می‌شود و زمینه را برای تشریف‬ ‏فرمایی ولی خدا فراهم کند.